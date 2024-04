Padre Pio, 10 fotografie inedite pubblicate oggi 29 aprile/ Dove trovarle: “un dono d’amore alla Chiesa”

DA OGGI PUBBLICHE LE FOTOGRAFIE AUTENTICHE E INEDITE DI SAN PADRE PIO DA PIETRELCINA

Da questa mattina sono pubbliche le 10 inedite e autentiche fotografie di Padre Pio grazie alla straordinaria diffusione del suo fotografo personale, Elia Stelluto, in collaborazione con la Saint Pio Foundation e il patrocino del Dicastero per la Comunicazione e il Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Si tratta di 10 foto autentiche che ritraggono il Santo da Pietrelcina vissuto tra il 1887 e il 1968: l’evento dal titolo “Fotografie di San Pio – Memorie di un Santo” è disponibile gratuitamente sul portale www.therealsaintpio.org e segna il 25esimo anniversario della beatificazione del frate cappuccino (1999, poi proclamato Santo da Papa Giovani Paolo II nel 2002) nonché il decimo anniversario della Fondazione San Pio.

Padre Pio è uno dei santi più venerati al mondo e già quando era in vita rappresentò un caso più unico che raro per la cristianità moderna con la venerazione di milioni di fedeli che si recavano nel suo monastero per essere accolti, curati e in alcuni casi anche guariti da questo eccezionale testimone di Cristo. Alle ore 12 la conferenza stampa presso la Filmoteca Vaticana della Città del Vaticano per la presentazione delle 10 nuove fotografie: presenti il fotografo Stelluto, Andrea Tornielli (direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede), Luciano Lamonarca (tenore, fondatore e Ceo della Saint Pio Foundation) e mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento. Modera l’evento la giornalista di Vatican News Cecilia Seppia.

“LE FOTO DI PADRE PIO, UN DONO PER I DEVOTI) (E NON SOLO)

Si tratta di immagini ad alta risoluzione messe a disposizione gratuitamente dal fotografo personale di Padre Pio per poter essere oggetto di devozione per milioni di cattolici in tutto il mondo: saranno disponibili per la promozione della devozione mentre non potranno essere utilizzate per la realizzazione di progetti commerciali o a scopo di lucro, chiarisce il comunicato della Fondazione dedicata a San Pio da Pietrelcina.

«In tutti questi anni ho sempre messo a disposizione di chi me lo ha chiesto le foto di San Pio in mio possesso, per poter incrementare la devozione», ha raccontato alla stampa vaticana negli scorsi giorni il fotografo personale di Padre Pio, Elia Stelluto, raccontando di aver scelto personalmente le foto del progetto in quanto dono da fare «affinché la comunità cattolica possa beneficiare di questo atto d’amore, certo di fare qualcosa che piacerà particolarmente a San Pio».

Per il responsabile della Saint Pio Foundation Lamonarca, le celebrazioni su Padre Pio hanno portato al progetto sulle fotografie che ritraggono l’amato santo durante gli ultimi anni della sua intensa esistenza: «Attraverso la promozione del suo carisma – aggiunge il CEO – riconosciamo umilmente San Pio per le sue benedizioni e protezione in tutti questi anni».













