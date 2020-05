Padre Pio/ Su Canale 5 la miniserie con Sergio Castellitto protagonista (5 maggio)

Pubblicità

Padre Pio va in onda su Canale 5 oggi, martedì 5 maggio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una realizzazione italiana realizzata nell’anno 2000 da Videotrade Audiovisivi in collaborazione con Mediatrade. La regia è stata curata da Carlo Carlei, il soggetto è stato scritto da Massimo De Rita e Mario Falcone i quali hanno avuto anche modo di collaborare per la stesura della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Claudio Di Mauro con le musiche della colonna sonora composte da Paolo Buonvino mentre nel cast sono presenti tra gli altri Sergio Castellitto, Jurgen Prochnow, Lorenza Indovina, Flavio Insinna, Pierfrancesco Favino, Andrea Buscemi, Anita Zagaria e Franco Trevisi.

Padre Pio, la trama del film

Ecco la trama di Padre Pio. Nell’anno 1968, nella notte del 22 settembre, un visitatore apostolico di origini tedesche arriva nei pressi di San Giovanni Rotondo chiedendo al convento presente di avere udienza presso Padre Pio. In un primo momento i confratelli decidono di non consentire questo genere di esigenza anche in ragione delle condizioni di salute piuttosto compromesse di Padre Pio. Poco dopo gli viene però data l’opportunità di poter interagire con Padre Pio con quest’ultimo che, avendo notato nell’uomo un certo interesse nello scoprire tutte le peripezie della propria esistenza, inizia a raccontargli la sua straordinaria storia che ha inizio nel 1895 nella piccola cittadina di Pietrelcina in provincia di Benevento. Padre Pio ricorda che in quel periodo lui aveva una sorta di visioni mistiche in cui il Signore lo chiamava a sé. Tra l’altro nel racconto viene riportato il miracolo che Padre Pio riuscì ad ottenere intercedendo verso Gesù Cristo per ottenere la guarigione del figlio di una donna disperata.

Il miracolo di Padre Pio: la guarigione del bambino

Il miracolo avverrà innanzi a tutti all’interno della piccola chiesetta di Pietralcina con il bambino che improvvisamente guarisce da ogni forma di patologia. Questa situazione e la conoscenza di un frate che spesso e volentieri faceva visita la piccola cittadina in provincia di Benevento, portò Padre Pio a scegliere quale percorso della propria esistenza quello di servire il Signore Dio. Questa scelta ebbe delle conseguenze anche nella vita della sua famiglia in quanto i suoi genitori non erano ricchi e per mantenergli gli studi il padre si vede costretto a lasciare l’Italia ed andare a lavorare per alcuni anni negli Stati Uniti d’America. Avrà così inizio l’incredibile avventura di Padre Pio che lo vedrà prima prendere parte e vivere all’interno di conventi anche al di fuori della Regione Campania per poi trasferirsi in maniera definitiva presso il convento di San Giovanni Rotondo in Puglia. Poco alla volta le sue stimmate e soprattutto il grande supporto dei miracoli che Padre Pio ebbe modo di fare grazie alla possibilità di essere ascoltato da Dio fecero in modo che tantissimi pellegrini lo andassero a visitare per seguire le sue messe ed avere una parola di conforto per i propri problemi.



