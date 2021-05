Padre Stan: “resto in cella, no privilegi”/ Gesuita: “giustizia contro soprusi India”

«Non voglio privilegi. Non sarebbe giusto per quanti patiscono con me»: la vicenda umana e religiosa di Padre Stan Swamy si fa sempre più difficile nelle isolate carceri di Taloja in India. Il sacerdote gesuita 84enne si trova in cella da oltre 200 giorni (era l’8 ottobre scorso il giorno dell’arresto) per aver difeso i diritti della minoranza tribale degli Adivasi, nel Jhakarland indiano, dai soprusi delle forze dell’ordine e dei latifondisti locali.

Brambilla (n.2 Cei): “Letta vuole donne prete? Povera stella”/ “Se propone qualcuna…”

Assieme ad altri 15 attivisti, Padre Stan è accusato addirittura di “terrorismo” secondo la legge recentissima “Unlawful activities prevention act”, varata dal governo nazionalista di Narendra Modi nell’agosto 2019. Nelle scorse settimane, ai già presenti grossi guai di salute (grave forma di Parkinson) si è aggiunto il Covid-19, «Sto male, sono allo stremo. Mi sento debole, ho la febbre e fitte allo stomaco. Aiutatemi», ha confidato all’Avvenire Joseph Xavier, gesuita confratello di Padre Stan.

Madonna Medjugorje, verso messaggio 25 maggio 2021/ “Solo Gesù ci dà la vera pace”

LA BATTAGLIA PER LA GIUSTIZIA

Sempre dalle colonne del quotidiano cattolico, le novità che arrivano dall’India continuano a non essere positive: la difesa aveva presentato la richiesta di rilascio viste le terribili condizioni di salute e igiene a cui è costretto Padre Stan Swamy. Non riesce più a camminare, viene imboccato dai suoi compagni di cella e fa fatica a camminare: venerdì scorso i giudici hanno rifiutato il rilascio, proponendo però il ricovero temporaneo in ospedale per delle prime cure: a sorpresa la reazione del sacerdote è giunta immediata, «il suo spirito è rimasto fermo. Quando i togati gli hanno offerto una scappatoia – un ricovero temporaneo in ospedale per le cure – ha rifiutato. Un gesto forte, in linea con la scelta fatta da Stan decenni fa e mai tradita: camminare al fianco degli ultimi fra gli ultimi», spiega la collega Lucia Capuzzi riportando quanto avvenuto all’Alta Corte di Mumbai. Le parole di Padre Stan hanno commosso i suoi stessi legali quando si è rivolto ai giudici con un accorato appello: «La prigione di Taloja mi ha ridotto in questo stato, strappandomi pezzo a pezzo salute e autonomia. Ma accetto il mio dolore. Se devo morire, morirò. Non voglio privilegi. Non sarebbe giusto per quanti patiscono con me, gli altri quindici reclusi con le mie stesse accuse, la cui vicinanza mi è di grande conforto». Colpito sì, sorpreso invece solo fino ad un certo punto l’amico confratello il segretario per la Giustizia sociale e l’ecologia della Compagnia di Gesù, Padre Xavier: «Come compagno gesuita e amico, avrei voluto che accettasse il ricovero, per il suo bene. Ma comprendo perché non l’ha fatto. Stan chiede giustizia non favori, non solo per lui ma per tutti coloro che sono imprigionati ingiustamente. La sua è una voce profetica». Prossimo appuntamento il 7 giugno con la decisione ultima della Corte sul rilascio definitivo.

LEGGI ANCHE:

ACCORDO VATICANO-CINA/ Pechino non rispetta la parola, la S. Sede ha fatto un errore

© RIPRODUZIONE RISERVATA