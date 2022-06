Padrenostro/ Su Canale 5 il film con Pierfrancesco Favino

Padrenostro, film di Canale 5 diretto da Claudio Noce

Padrenostro è un film drammatico del 2020, un’accurata ricostruzione dell’attentato da parte dei Nuclei armati proletari ai danni del vicequestore Alfonso Noce. La pellicola va in onda su Canale 5 a partire dalle 21,20 di oggi 19 giugno.

Il film Padrenostro è diretto proprio dal figlio, Claudio Noce, che all’epoca dei fatti era un bambino. Gli interpreti principali di Padrenostro sono: Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Mario Pupella, Anna Maria De Luca, Lea Favino, Mattia Garaci, Francesco Gheghi, Antonio Gerardi e Gerardo De Plano.

Padrenostro, la trama

Il film Padrenostro è ambientato, come nella realtà, nel 1976 e narra le vicende di due ragazzini: Christian e Valerio, i quali si conoscono casualmente e le loro vite saranno fortemente condizionate l’una dall’altra. La vita tranquilla e felice del piccolo Valerio, viene sconvolta, quando accidentalmente assiste insieme alla madre, all’attentato verso suo padre.

Il piccolo, nonostante la paura corre in strada con sua madre e mentre lei urla e soccorre il padre, Valerio si imbatte nello sguardo di uno degli attentatori proprio mentre sta morendo. Il padre si salva, mentre, purtroppo perde la vita un poliziotto, ma quella vicenda sconvolge la vita della famiglia che è costretta a cambiare le abitudine quotidiane.

Valerio, fa amicizia con Christian, un ragazzino di poco più grande di lui che gli sarà di molto aiuto nell’affrontare le difficoltà del momento. Durante tutta la narrazione del film non si comprende mai bene, se l’amico è frutto della fantasia del ragazzino o se sia realmente esistito. Grazie ad un episodio, i genitori comprendono che Valerio, ha visto la scena dell’attentato e ne è rimasto traumatizzato e così decidono di partire per una vacanza in Calabria per recarsi dalla famiglia del padre. Purtroppo il piccolo Valerio soffre spesso di attacchi di panico in seguito al pericolo accorso dal padre e il vice questore cerca in ogni modo di tranquillizzarlo.

La vacanza assume un aspetto diverso quando Valerio si rende conto che anche Christian li ha raggiunti e di conseguenza il padre decide di ospitarlo nella loro proprietà. I due ragazzini vivono un rapporto di alti e bassi sino a quando Valerio esasperato getta in acqua Christian, il quale rischia di annegare se non fosse intervenuto prontamente il padre. Casualmente Valerio scopre, tramite il ritaglio di un giornale, che il suo amico altro non è che il figlio dell’attentatore deceduto sotto casa sua. Gli anni passano e i due ragazzini legati da un rapporto indissolubile si ritrovano ai giorni nostri desiderosi di tendersi nuovamente la mano.

