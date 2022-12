Padri e figlie/ Su Rai 3 il film di Gabriele Muccino con Russell Crowe

Padri e figlie, film di Rai 3 con Jane Fonda

Padri e figlie è un film drammatico del 2015 diretto dal regista Gabriele Muccino e scritto da Brad Desch, che andrà in onda oggi, venerdì 2 dicembre, su Rai 3 alle ore 21:25. Nel cast del film spiccano nomi di attori di prim’ordine, a partire dai protagonisti padre e figlia interpretati da Russel Crowe (anche produttore del film) e Amanda Seyfried, arrivando ad Aaron Paul (noto soprattutto per Breaking bad), Jane Fonda e Diane Kruger (Bastardi senza gloria).

Io, robot/ Su Italia 1 il film con Will Smith

Non sono da meno i nomi dei doppiattori italiani che hanno prestato la voce ai personaggi, tra i quali figurano Luca Ward per il padre Jake Davis e Adriano Giannini per Cameron. In questa pellicola statunitense, insieme a Muccino, anche il compositore della colonna sonora è italiano, si tratta di Paolo Buonovino – che ha già collaborato col regista in numerosi altri film come L’ultimo bacio, Ricordati di me, Baciamo ancora e Come te nessuno mai. A collaborare in precedenza sono stati anche i protagonisti, Russel Crowe e Amanda Seyfried, nel film del 2012 Les Misérables.

10 Giorni con Babbo Natale/ Su Canale 5 il film con Fabio De Luigi

Padri e figlie, la trama del film

La trama del film Padri e figlie ruota attorno al rapporto tra Katie e suo padre Jake, nell’arco di 25 anni. La pellicola alterna infatti le ambientazioni temporali, mostrando scene d’infanzia della ragazza col padre ancora vivo, e scene in cui lei è ormai una giovane donna in preda a diverse vicissitudini e fantasmi del passato. Jake è costretto a crescere la figlia da solo, a causa di un incidente d’auto in cui la moglie ha perso la vita mentre lui era alla guida. Lui, un noto e apprezzato autore di romanzi, si troverà a vivere con frequenti problemi di salute e psicologici dovuti al trauma, e questo intacca anche la sua carriera di scrittore e la sua capacità di crescere la figlia.

Lo sport preferito dall'uomo/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson

Ridotto al lastrico dopo la pubblicazione di un romanzo disprezzato dalla critica, e l’instabilità nell’essere parte attiva nella vita di Katie, gli zii di quest’ultima gli intimano di affidare a loro la bambina, minacciando al padre di citarlo in tribunale. Ma un fatto inaspettato porta questi ad abbandonare la pratica lasciando in definitiva l’affidamento della bambina a suo padre.

Quest’ultimo, quindi, preso dall’entusiasmo inizia a scrivere un nuovo libro dal nome Fathers and daughters (lo stesso titolo del film in lingua originale – Padri e figlie, appunto), finendolo in brevissimo tempo e nel mentre riuscendo a essere anche presente nella vita della figlia. Il momento positivo nella vita dello scrittore non è, però, destinato a durare per molto, mentre la trama del film si sposta ripetutamente sulla vita di Katie adulta, studentessa universitaria e aspirante assistente sociale, che si trova a fare i conti coi traumi passati che le impediscono di approcciarsi all’amore e al sesso in maniera sana ed equilibrata. La conoscenza di Cameron, un giornalista ammiratore delle opere del padre di Katie, è però destinato a migliorare questo suo aspetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA