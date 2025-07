Tra i paesi con più milionari c'è anche l'Italia, pur nonostante abbia perso punti importanti. Ecco dove si colloca nel confronto.

Tra i paesi con più milionari al 1° posto troviamo gli Stati Uniti d’America. In termini di paragone gli States è il Paese per eccellenza che traina l’intero mercato economico, spaziando tra gli asset finanziari di ogni tipologia.

Ma a smontare le credenze di chi suppone che l’Italia sia in fondo alla classifica, nel nostro Bel Paese i ricchi milionari sono in crescita, e ai dati odierni risultano essere circa 517.000. Basti pensare che anche i nostri Comuni si arricchiscono grazie alle forti presenze di VIP.

Quali sono i Paesi con più milionari

A far emergere i Paesi con più milionari e chi traina il mercato finanziario è stato il report “Global Wealth Report 2025“. In vetta alla classifica – come anticipato – individuiamo il Nord America, che ha totalizzato il +14,9% per via dei consistenti investimenti nei mercati azionari.

A seguire conquistano una bella fetta di mercato anche il Pacifico e l’Asia, in particolar modo i Paesi ASEAN, l’India e la Cina che nei prossimi anni – secondo gli esperti – sosteranno una grande crescita economica.

Se è pur vero che la crescita in Europa rallenta, il dato resta comunque positivo, ottenendo un buon 0,8%. Si sarebbe potuto ottenere un risultato migliore, ma la svalutazione delle valute europee dettata dal confronto con il dollaro ha influito particolarmente.

Attualmente in Europa a detenere il primato come “ricchezza assoluta” è la Svizzera, che dovrà tuttavia difendere il suo titolo dall’assidua competitività degli Emirati Arabi e di Singapore, la cui crescita supera spaventosamente l’11%.

Il ruolo dell’Italia nel mondo

Anche se rispetto a 2 anni fa l’Italia ha registrato un –1,1%, secondo BCG il nostro Bel Paese è destinato a crescere. Rispetto al resto del mondo la penisola italiana si colloca all’8° posto, e in termini di ricchezza il dato riporta 6.900 miliardi (equivalenti in dollari).

Il calo sembrerebbe esser emerso dalla minor attrattività verso le passività e gli asset reali, i quali però potrebbero risalire tra un po’ di anni.