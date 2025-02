Nella giornata di martedì 18 febbraio 2025 Comin & Partners assieme alla Fondazione Minima & Moralia-Idee per un Paese migliore ha organizzato la presentazione del nuovo saggio di Alexander Privitera intitolato ‘Achtung! Germania in panne: che ne sarà del modello tedesco?‘ interamente dedicato – ma a breve lo vedremo più nel dettaglio – all’attuale crisi che interessa il modello sociale ed economico tedesco: l’evento è previsto per lo ore 18:30 presso la cornice di Palazzo Guglielmi in piazza dei Santi Apostoli 73 a Roma; mentre il volume ‘Achtung!‘ uscirà ufficialmente e sarà acquistabile in qualsiasi libreria a partire da venerdì 21 edito da Paesi Edizioni a due passi dalle elezioni federali tedesche di domenica 23 febbraio.

All’evento di presentazione del libro ‘Achtung!‘ saranno presenti – oltre che ovviamente l’autore Alexander Privitera – anche il presidente di Comin & Partners e giornalista Gianluca Comin, l’economica Fabrizio Pagani, l’ex ambasciatore italiano a Berlino Michele Valensise e il giornalista Frediano Finucci, accompagnati e moderati dalla giornalista Valeria Manieri; mentre per conto di Paesi Edizioni il saggio sulla crisi tedesca è solamente il primissimo di una uova collana – intitolata Hic Sunt Leones – che sarà dedicata alla politica e all’economia estera interamente diretta proprio da Finucci e che a marzo vedrà anche la pubblicazione dei volumi ‘Tecnodestra‘ e ‘Processo alla Guerra‘ scritti rispettivamente da Vincenzo Sofo e Giovanni Chiarini.

Cosa tratta il saggio ‘Achtung!’ di Alexander Privitera: la crisi della Germania un tempo modello d’eccellenza in Europa

Tornando al saggio ‘Achtung!‘ di Privitera, vale la pena soffermarci brevemente sui temi che tratterà: come anticipavamo prima, si tratta di una lunga analisi che parte da fonti di primissima mano con la quale l’autore vuole indagare i motivi dell’attuale crisi generalizzata che riguarda il modello politico, economico e sociale della Germania; il tutto soffermandosi sul susseguirsi di cancellieri per capire come (e se) il loro operato potrebbe aver influito sulla condizione tedesca.

Non a caso, nel saggio ‘Achtung!‘ Privitera partirà dal ricordare che fin dalla fine della Guerra fredda tanto drammatica per il popolo tedesco, la Germania divenne un vero e proprio modello e simbolo di unità e pace per l’intera Europa, per poi passare a quel susseguirsi di eventi – che si potrebbero tranquillamente definire una ‘tempesta perfetta’ – che hanno portato oggi la Federazione a tornare vulnerabile, conflittuale (almeno, a parole) con un alleato un tempo eccellente come la Francia e diretta verso un futuro che sembra a dir poco complesso; il tutto completato da due analisi indipendenti che si concentreranno sulla crisi – certamente emblematica – della Volkswagen e su alcuni retroscena mai rivelati prima sui sedici anni di cancelleria in mano ad Angela Merkel.