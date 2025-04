Quali sono i Paesi più indebitati al mondo? In classifica c’è anche l’Italia, ma in una posizione assai inaspettata. Ecco cosa è emerso.

Il debito pubblico è una delle variabili economiche più discusse e monitorate a livello globale. Ma quali sono i Paesi che in una delle ultime classifiche realizzate nel 2024 sono risultate essere tra le più indebitate al mondo? La risposta arriva da un’analisi che prende in considerazione il rapporto debito/PIL, uno degli indicatori più significativi per per misurare la sostenibilità del debito di un Paese.

Questo rapporto mette in relazione il totale del debito pubblico con il Prodotto Interno Lordo a parità di potere d’acquisto. Una misura che tiene conto sia della produzione economica che del costo della vita. Un modo quindi più realistico di fotografare la reale capacità di un Paese di far fronte ai propri impegni finanziari.

I Paesi più indebitati al mondo, purtroppo in lista c’è anche l’Italia

Innanzitutto c’è da dire che quando uno Stato supera certi livelli critici relativi al debito pubblico, cresce il rischio che i mercati giudichino il Paese come meno affidabile aumentando il costo per rifinanziare il debito. In casi estremi si può arrivare a una crisi di sfiducia e svalutazioni monetarie indubbiamente pericolose per il Paese indebitato. Ma andiamo con ordine e vediamo l’elenco dei Paesi più indebitati.

La classifica ha elencato, nel dettaglio, 30 Paesi che presentano divesi livelli più o meno gravi di indebitamento. Gli ultimi 10 posti in classifica (dal 30° al 20°) sono occupati da Sierra Leone, Bahamas, Cina, Egitto, Brasile, Saint Vincent e Grenadine, Repubblica del Congo, Repubblica Dominacana, Giordiania, Mozambico e Suriname.

Passando alle posizioni più alte (dalla 19° alla 10°) troviamo l’Ucraina, il Canada, il Portogallo, la Spagna, il Regno Unito, il Belio, le Barbadpos, CapoVerde, la Fracia e le Maldive, tutte con un debito pubblico compreso tra 501,07 miliardi di dollari (Ucraina) e 15,83 miliardi (Maldive).

Ma passiamo alla parte “clou” della classifica, i primi 10 Paesi per debito pubblico tra i quali, purtroppo, c’è anche l’Italia. In nona posizone troviamo il Laos (78,93 miliardi); all’ottava il Bahrain (11,56 miliardi); alla settima il Bhutan (11,56 miliardi); alla sesta gli Stati Uniti (27,97 trilioni). L’Italia si aggiudica la quinta posizione con un debito di 3,29 trilioni. Un dato senz’altro inquietante.

Nonostante le recenti politiche di contenimento e alla crescita post-pandemica, il debito italiano resta tra i più alti al mondo e ciò rende chiaramente vulnerabile l’economia del nostro Paese. Il quarto posto il classifica è invece occupato dalla Grecia (434,83 miliardi), la terza da Singapore (786,87 miliardi), la seconda dal Sudan (177,09 miliardi).

La prima posizione è a sorpresa occupata dal Giappone, con un debito di 6,71 trilioni. C’è da dire che il debito pubblico giapponese è da anni il più alto del mondo, alimentato da una elevata spesa sociale e da una popolazione sempre più anziana.