Paesi più felici al mondo, World Happiness Report 2024: la classifica/ Italia al 41esimo posto

E’ stata pubblicata anche quest’anno la classifica dei Paesi più felici al mondo, leggasi il World Happiness Report 2024. 140 quelli analizzati, come si legge su Fanpage citando il tabloid britannico Guardian e per stilare la graduatoria sono stati presi in esame le condizioni di vita dei giovani, come vivono i ragazzi sotto i 30 anni. Ebbene, nel Nord America i giovani sono risultati essere meno felici rispetto ai coetanei delle passate generazione, e ciò rappresenta una notizia visto che i ragazzi fra i 15 e i 24 anni venivano considerati storicamente i più felici di sempre in nord America. Un “declassamento” che potrebbe derivare dall’uso smodato dei social per cui il dottor Murthy, medico di base, ha descritto come una “medicina in mano ai ragazzi di cui ancora non siamo certi dell’efficacia”.

In generale, comunque, le persone Under 30 sono davvero poco felici, come se stessero attraversando una crisi di mezza età. Ma quali sono quindi i Paesi in cui gli Under 30 sono più felici stando al World Happiness Report 2024? I dati riguardano il periodo 2021-2023 e sottolineano come Lituania, Israele e Serbia siano i Paesi dove i ragazzi sono più felici, ma tale tris sembra destinato a cambiare già dal prossimo anno tenendo conto della guerra che imperversa nel Medioriente dal 7 ottobre scorso, gli scontri fra l’esercito israeliano e quello di Hamas.

PAESI PIÙ FELICI AL MONDO, WORLD HAPPINESS REPORT 2024. LA VISIONE DEGLI ANZIANI…

Gli Stati Uniti sono invece al 62esimo posto, mentre la Gran Bretagna al 32esimo. Benino l’Italia, che entra nella Top 50 ottenendo precisamente il 41esimo posto su 140, di conseguenza i giovani del nostro Paese non sono estremamente sereni ma nemmeno in così grandi difficoltà. Il Report in questione ha preso in considerazione anche la soddisfazione degli over 60, che fanno salire l’Italia al 38esimo posto in assoluto.

La grande differenza fra le due classifiche sta nel fatto che nei primi 40 Paesi dove gli ultrasessantenni sono più felici troviamo quasi tutte nazioni occidentali o comunque vicine alle nostre in quanto a stile di vita. In cima, per gli Over 60, troviamo Finlandia, Danimarca e Islanda. La costanza è che i Paesi dell’Africa centrale, in entrambe le classifiche, occupano gli ultimi posti del ranking.

