Paestum, 16enne uccide la nonna/ Il padre: “La vittima è mia figlia”

16enne uccide la nonna: cos’è successo?

La 16enne che ha ucciso la nonna, Gilda, da questa mattina è apparsa davanti al giudice per l’udienza di convalida e l’interrogatorio di garanzia. La ragazza sarebbe accusata di omicidio, con l’aggravante dei futili motivi e della parentela, mentre sulle ragioni che hanno portato la ragazzina a compiere il terribile gesto, per ora non si sa ancora nulla, ma sicuramente l’udienza scioglierà alcuni dubbi.

16enne uccide la nonna/ "Non parlava mai della nonna, aveva lasciato fidanzato"

La trasmissione di Rai 1, Storie Italiane, diretta da Eleonora Daniele, è tornata proprio a trattare il caso della 16enne che ha ucciso la nonna a Paestum. La trasmissione ha intervistato Alfonso Stile, il primo giornalista ad arrivare sulla scena, che ha raccontato la scena che si è trovato davanti. “La scena era drammatica”, racconta, “la ragazzina era seduta al bordo della strada, aveva tutti gli abiti imbrattati di sangue. Con una mano si teneva il braccio, era sotto shock, cercava di dire che c’era stata una colluttazione e che era scappate parole grosse. Sentivo frasi del tipo ‘io ti uccido‘, ‘io mi uccido’, ma non so a cosa si riferisse, mi hanno colpito i genitori che cercavano di consolare la figlia. Immaginati la scena, la ragazza sanguinante da una parte e la nonna dall’altra”.

16enne uccide la nonna: le parole del padre

La trasmissione Storie Italiane, trattando il caso dell 16enne che ha ucciso la nonna in provincia di Salerno, è andata anche ad intervistare il padre della ragazzina, che tuttavia seguendo la linea difensiva che sembra essere trasparita negli ultimi giorni, ha evitato il più possibile di rispondere. “Io ho una mamma morta e una figlia in carcere“, ha detto, “non era andata a casa della nonna, era andata a fare una passeggiata, ha visto la nonna fuori dalla porta e l’ha salutata. Io le posso dire che mia figlia è la vittima, non posso dire alto”.

Nessuna informazione, dunque, sul movente che ha portato la 16enne ad uccidere la nonna, mentre si inizia a vociferare anche di una possibile gravidanza della ragazzina, anche se non si sa come questa motivazione avrebbe potuto portare alla morte della signora Gilda. Alcuni testimoni, di contro, sempre a Storie Italiane, dicono che la nonna nell’ultimo periodo era cambiata, dopo la morte del marito. La famiglia si era allontanata, sembrano esserci state alcune difficoltà, ma nessuna patologia medica.

“Eravamo amiche nate”, racconta un’amica della nonna uccisa dalla 16enne, che abita vicino a lei, “ci scambiavamo tante belle cose. Non parlava troppo ma diceva che amava la sua famiglia. Era una donna forte. Vedere quello spettacolo non è stato bello, si pensava solo alle condizioni in cui stavano loro due, non si pensava a cosa fosse successo. Non mi rendevo conto che fosse Gilda, non lo volevo accettare”. Mentre una nipote della donna sostiene che “aveva i suoi difetti, voleva avere sempre ragione, ma era molto alla mano e gentile. Diceva che voleva tanto vedere la nipote e la adorava, non credo che le volesse fare del male“.

