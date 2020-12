Paga per far spezzare le mani al figlio gay/ “Non deve più fare il chirurgo”

Ha acceso grande rabbia sui social network la storia resa nota oggi da La Stampa. A Torino è appena terminato con patteggiamento il processo nei confronti di un uomo che ha pagato un picchiatore per spezzare le dita al figlio gay, un chirurgo di 40 anni. Come ricostruito dal quotidiano piemontese, l’uomo ha assoldato un malintenzionato per 2.500 euro con l’obiettivo di distruggere fisicamente e professionalmente il figlio, reo di essere omosessuale.

«La pietra dello scandalo è stata tre anni fa, quando sono stato paparazzato al mare, in Francia, con un attore molto noto», ha spiegato l’uomo ai microfoni di Irene Famà. Una fotografia considerata un affronto dal genitore, anche se inizialmente sembrava averla presa bene. In realtà però le cose sono andate diversamente: il padre del chirurgo si è scagliato contro la moglie – che ha optato per il divorzio dopo 42 anni e dopo minacce e botte – per poi assoldare un picchiatore nell’aprile del 2017. Prima per massacrare di botte il compagno del figlio, poi per pedinare la coppia…

Torino, paga per far spezzare le mani al figlio gay: due anni di carcere

«Un giorno esco dallo studio e mi avvicina un tizio. Mi dice che mio padre l’ha pagato per spezzarmi le mani. Mi dice anche che non ha nessuna voglia di farlo, gli sono sembrato un bravo ragazzo e non vuole rovinarmi la vita», ha spiegato il chirurgo ai microfoni de La Stampa, sottolineando di non riuscire a spiegarsi il gesto del padre. La denuncia è arrivata nel maggio del 2018, dopo aver vissuto sotto scorta. «Perdonarlo? Lasciamo perdere quello che è successo a me. Non posso perdonare quello che ha fatto a mia madre e al mio compagno. Un genitore può non comprendere la vita di un figlio, può non condividerne le scelte, ma una tale violenza non ha giustificazione. Mi sono interrogato tante volte sulle sue azioni. Forse gelosia, forse invidia. Forse non sopportava che sfuggissi al suo controllo. Io come mia madre», ha aggiunto il 40enne. Una storia che ha indignato molti sul web, la vicenda di un uomo che paga per rovinare la vita ad un figlio solo perché gay…

Che schifo. Avrebbe scoperto l’omosessualità del figlio e reclutato un delinquente per spezzargli le dita e impedirgli di diventare chirurgo. Un abbraccio e solidarietà al ragazzo, con l’augurio di realizzare il suo progetto di vita. Sarà la migliore risposta ad un padre indegno. pic.twitter.com/gpFWUsi0c9 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) December 16, 2020

Una storia terribile: un padre 75enne che vuole spezzare le dita al figlio chirurgo perché omosessuale. Solo 2 anni di condanna. Andiamo avanti con la legge contro #omofobia perché casi come questo dimostrano quanto ce ne sia bisogno. pic.twitter.com/GtmOU7GuLp — Marco Di Maio 🇪🇺🇮🇹 (@marcodimaio) December 16, 2020

A chi dice che #omofobia e difesa dei #diritti non sono una priorità. Un padre a Torino assolda un picchiatore per spezzare le dita al figlio chirurgo perché gay. In #Ungheria l’unica famiglia legale è quella etero. Non è la nostra Italia, questa. Non è la nostra Europa. — laura boldrini (@lauraboldrini) December 16, 2020





