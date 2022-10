Pagamenti cashless/ Satispay raggiunge il miliardo di capitalizzazione

mondo finanziario digitale ha visto spiccare fra tanti l’azienda Satispay, tutta italiana e che ha raggiunto il miliardo di capitalizzazione. Il grande boom delha visto spiccare fra tanti l’azienda, tutta italiana e che ha raggiunto il miliardo di capitalizzazione.

Pagamenti cashless:

L’azienda Satispay ha raggiunto un miliardo di dollari di capitalizzazione grazie all’ultima iniezione da 320 milioni di dollari annunciata il 28 settembre 2022. Infatti in questa data c’è stato l’ingresso di Addition come lead investor, mentre Greyhound Capital.

Ma la società dal 2018 non fa altro che crescere, come è stato possibile raggiungere questo importante risultato?

Come spiega Dalmasso, il co-fondatore e CEO di Satispay: “Negli ultimi due anni siamo cresciuti moltissimo, più che raddoppiando la nostra customer base e lasciando in tre altri paesi europei. Inoltre abbiamo coinvolto nel nostro team multi talenti che ci stanno aiutando a trasformare satispay in una realtà più grande strutturata e competitiva”.

Pagamenti cashless: l’azienda assumerà altre 300 persone

A questo punto, visto che la capitalizzazione è aumentata e satispay è diventata un unicorno, gli obiettivi Sono ambiziosi. Il CEO della società fa sapere infatti che l’intenzione è quella di assumere una persona al giorno per 18 mesi. Il che significa arrivare a circa 600 lavoratori rispetto ai 300 di adesso.

In questo modo si darebbe un importante esempio in tutta Europa vista la crisi dilagante. Naturalmente lavorare in una realtà digitale è molto diverso che fare l’operaio in fabbrica, dove magari la crisi si vive molto più direttamente.

Il settore della finanza digitale ha invece vissuto momenti di grande crescita marciando in direzione contraria all’economia reale.

Si tratta indubbiamente di un caso molto raro nel mondo aziendale italiano, ma di questi tempi il settore finanziario digitale ha registrato molti successi e Satispay rappresenta una delle aziende italiane che ce l’hanno fatta affermandosi in molti altri paesi del mondo. L’azienda infatti si occupa di offrire una piattaforma di intermediazione delle transazioni e della rateizzazione di acquisti ecommerce.

