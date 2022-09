Pagamenti con dati biometrici in aumento/ Ma ci sono rischi per la privacy…

I pagamenti tramite dati biometrici sono sempre più diffusi. Uno dei problemi meno tenuto in considerazione, è l’elevata criticità qualora un hacker riuscisse a penetrare questi sistemi informatici. Al contrario di una password o di un PIN, l’iride non è sostituibile.

In ambiente informatico questo furto di dati si chiama Data Breach. Un simile attacco comporterebbe la perdita – seppur parziale – dell’identità di un individuo. I dati biometrici infatti, rappresentano una parte di noi stessi (la lettura avviene tramite iride).

Pagamenti con dati biometrici: aziende in cerca di nuove figure

Entro i prossimi anni, i pagamenti tramite dati biometrici saranno effettuati da oltre 1,4 miliardi di cittadini. Ciò non si traduce esclusivamente in una evoluzione, bensì in un’attenzione in più per i potenziali crimini informatici.

Se un lato – almeno in campo tecnologico – vi è una importante evoluzione e miglioria, dall’altro – soprattutto per la privacy – c’è un pericolo maggiore. Motivo per cui molte aziende sono in costante ricerca di figure altamente specializzate in cyber security.

Entro il 2025 si registrerà molto probabilmente, il 120% di utilizzo di pagamenti tramite riconoscimento facciale. Secondo una recente ricerca di Juniper Research Limited, esperti in comunicazione e studi di mercato, questo settore vanterà 3 mila miliardi di dollari.

Ciò di cui potremmo ritenerci felici, è che questo mercato amplierà le offerte di lavoro, a patto che ci siano figure altamente specializzate. Il mercato tecnologico offrirà molti corsi e specializzate di un certo livello, dato che la cyber security richiede skills altamente elevate.

Almeno in Italia, sono molti i giovani (anche laureati) in cerca di occupazione. Un settore come quello della cyber security, potrebbe aprire non pochi sbocchi lavorativi a molti ragazzi. Per lavorare in questo campo occorrono molteplici conoscenze tecniche.

Ciò significa che non è necessaria – seppur preferenziale – un titolo di laurea per aiutare le aziende a difendersi dai crimini informatici.











