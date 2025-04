Anche quest’anno sono previsti dei pagamenti importanti dall’INPS e da corrispondere in aprile 2025. Tra le prestazioni che concorrono all’onere figurano la NASpI, l’Adi, il SFF e l’Assegno Unico Universale. Da questo mese inoltre, viene incluso anche l’accredito relativamente alla Carta Acquisti.

Attenzione anche alle date di pagamento per le pensioni, il cui accredito può avvenire tramite il conto corrente oppure per chi lo desidera, è possibile ritirare i soldi in contanti. Per il ritiro “in cash” è importante accertarsi dell’ordine alfabetico stabilito da Poste.

Per i trattamenti previdenziali aprile è il primo mese privo di conguagli fiscali. Tra gli addebiti figurano soltanto le addizionali regionali e comunali e l’acconto Irpef da pagare quest’anno.

Tutti i pagamenti erogati dall’INPS ad aprile 2025

Tra i primi pagamenti previsti dall’INPS e quasi sicuramente a metà aprile 2025, tra il giorno 18 e 20, rientra l’Assegno Unico Universale. I percettori sono i nuclei familiari con figli a carico e con un importo che dipende dal reddito e dall’età dei componenti.

L’altra misura è il Sfl, ovvero il Supporto per la formazione e il lavoro, previsto per i soggetti che si impegnano attivamente al fine di individuare e chiaramente occupare un posto di lavoro idoneo al richiedente.

Il contributo Sfl è di 350€ mensili e può essere corrisposto – in base all’invio dell’istanza – tra il 15 e il 27 aprile.

Dall’Assegno di Inclusione alla Carta Acquisti

Tra gli accrediti di aprile non bisogna dimenticarsi dell’ADI (assegno di inclusione), che verrà pagato a metà mese, ad eccezione dei nuovi richiedenti e potenziali beneficiari la cui attesa sarà poco più lunga.

Sempre intorno al 16 di aprile spetta il pagamento della Carta Acquisti, da destinare all’acquisto dei beni di prima necessità e a saldare le utenze domestiche (come ad esempio le bollette di luce e gas).

Per accertarsi degli accrediti o dello stato di domanda è possibile accedere al portale INPS con il proprio SPID ed entrare nella sezione dedicata.