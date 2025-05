I pagamenti INPS per il mese di maggio del 2025 sono piuttosto colmi. Dagli accrediti delle pensioni ai contributi per la Dis coll e la NASpI, dal Supporto previsto per la formazione e per il lavoro al riconoscimento dell’Assegno Unico Universale.

Tra i benefit fiscali e i contributi destinati ai nuclei con maggior fabbisogno economico, si parla di milioni di transazioni economiche a cui l’ente previdenziale dovrà far fronte. Soltanto l’accredito per le pensioni genereranno circa 23 milioni di movimenti economici.

Riforma pensioni 2025/ Anticipi in calo nella Pubblica amministrazione (ultime notizie 28 aprile)

Pagamenti INPS spettanti a maggio 2025

Come abbiamo accennato i pagamenti derivanti dall’INPS per maggio 2025 sono decisamente corposi. In elenco tutte le prestazioni che l’ente gestirà entro la fine di questo nuovo mese, considerando non solo le misure di base ma anche quelle straordinarie a favore dei nuclei familiari con evidenti necessità.

Pensioni in Italia/ La media è bassa, quanto si percepisce dopo il lavoro?

Pagamenti INPS maggio 2025 Quando Importi Assegno unico e universale Tra il 18 e massimo il 20 maggio (per i beneficiari che già ne godono), in alternativa si dovrà attendere la fine del mese Da 57,50€ a massimo 201€ mensili Assegno di inclusione 15 maggio per chi lo riceve per la prima volta, il 27 per chi ne gode già Tra 303,33€ a 845€ mensili Supporto per la Formazione e il Lavoro 15 maggio per chi presenta l’istanza dopo il 15 aprile, mentre slitta al 27 per le istanze presentate prima del 15 aprile 500€ al mese Dis Coll Metà maggio Il 75% circa del salario + un altro 25% se lo stipendio supera i 1.436,61€ NASpI Metà maggio Massimo 1.562,82€ al mese Pensioni Dal 2 maggio in poi Minimo 603,40€ e eventuale straordinario del +2,2% in caso di importo inferiore al trattamento di base

I bonus e i pagamenti dell’INPS di maggio 2025 potranno essere richiesti autonomamente accedendo all’area riservata con l’autenticazione digitale oppure delegando un intermediario fiscale autorizzato, tra cui CAF e patronati del territorio.

Riforma pensioni 2025/ La crescita dei trattamenti assistenziali (ultime notizie 27 aprile)