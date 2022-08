Pagamenti INPS settembre 2022/ Il Calendario per ricevere pensione e sussidi

I pagamenti INPS di settembre 2022 – così come ogni anno – sono parecchi. Dal reddito di cittadinanza alle pensioni di vecchiaia, dal pagamento dell’Assegno Unico fino a quello di disoccupazione e via dicendo.

Per evitare inutili attese, ecco il calendario dell’Istituto nazionale della previdenza sociale con le date e i giorni (laddove possibile), dove è previsto il pagamento di un determinato sussidio economico o onere da rispettare.

TFS dipendenti pubblici/ Quando viene pagato e con quali tempistiche?

Pagamenti INPS di settembre 2022: il calendario da rispettare

Non tutti i pagamenti INPS per settembre del 2022 possono esser previsti o saputi con esattezza. Qualcuno di essi però, prevede dei giorni specifici.

Di seguito il calendario dei pagamenti Inps di settembre 2022 che l’ente di previdenza sociale dovrebbe tener conto.

Pagamento pensioni settembre 2022/ Ecco il calendario in ordine alfabetico

Le pensioni

Giovedì 1° settembre: cognomi A-B.

Venerdì 2 settembre: cognomi C-D.

Sabato 3 settembre (mattina): cognomi E-K.

Lunedì 5 settembre: cognomi L-O.

Martedì 6 settembre: cognomi P-R.

Mercoledì 7 settembre: cognomi S-Z.

Bonus 200 euro

Nonostante qualche lavoratore avrebbe ottenuto il bonus di 200 euro a luglio, per i “meno fortunati” la ricarica potrebbe esser fatta ad ottobre 2022.

Affinché il contributo possa esser ricevuto anche dai lavoratori domestici, la domanda dev’essere inviata entro e non oltre il 30 settembre del 2022.

Assegno unico 2022

Per il pagamento dell’assegno unico del 2022 non è previsto un giorno in particolare, né tanto meno un periodo. È bene però, tenere in considerazione e controllare che l’accredito possa esser fatto tra la seconda o massimo, la terza settimana del mese in corso (settembre 2022).

Bonus 200 euro partite IVA e autonomi/ Caos totale, ma c'è chi grida al click day

Pensione e reddito di cittadinanza

15 Settembre: da questa data in poi, coloro che percepiscono il sussidio economico per la prima volta, presso gli sportelli del gruppo Poste Italiane potranno ritirare la carta del Reddito di Cittadinanza con già l’avvenuta ricarica del mese. 27 Settembre: da questa data in poi, i vecchi percettori dell’indennizzo potranno ritrovarsi la nuova ricarica.

Ricarica Carta Acquisti

La ricarica di Carta Acquisti (ricordiamo esser bimestrale) potrebbe avvenire entro e non oltre, la prima metà del mese dispari.

DIS-COLL e NASpI

Sia per la prestazione di disoccupazione (DIS-COLL), che per l’indennità di disoccupazione, non è previsto un periodo specifico d’accredito. È sufficiente sapere che mediamente, potremmo aspettarci il pagamento durante la metà del mese.

È probabile che intorno al 10 settembre 2022 il pagamento è stato effettuato.

Cassa integrazione

Per i percettori di cassa integrazione in deroga, del Fondo per l’artigianato o di ulteriore tipologia, così come avviene per la NASpI, anche in questo caso il pagamento avverrà in base alla domanda presentata dal richiedente.

Bonus Irpef

Il bonus Irpef – anche noto come ex bonus Renzi – prevede il pagamento di 100 euro mensili. Il contributo sarà valido a partire dal 23 settembre del 2022 in poi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA