Pagamenti veloci bancari/ Commissioni ingiuste: la proposta per azzerarle

A chi non farebbero comodo i pagamenti veloci bancari? D’altronde fino da oggi gli istituti di credito ci hanno abituati a “pazientare”. Situazione che però, oggigiorno sia alle famiglie italiane che alle imprese, sta diventando sempre più stressa, quasi insopportabile. Ma allora, qual è la soluzione?

Mairead McGuinness, Commissario europeo per i servizi finanziari, ha fatto sapere che è giunta l’ora che le banche pensino ai pagamenti istantanei in euro. Soprattutto in questo periodo storico, dove famiglie ed aziende hanno sempre più bisogno di liquidità, per affrontare il caro vita.

Pagamenti veloci bancari: cosa propone l’Unione Europea

Non si tratta soltanto di rendere i pagamenti veloci bancari, ma di puntare sull’immediatezza. Secondo il Commissario EU McGuinness, oggi bisogna pensare a quello che nel tempo sarebbe dovuto avvenire gradualmente:

“Forse avrebbe dovuto avvenire in modo organico, ma non è stato così, e quindi oggi stiamo facendo questo passo per realizzarlo”.

Anche perché, sempre stando alle parole di Mairead McGuinness, effettivamente gli enti bancari non avrebbero neanche motivo di imporre delle commissioni sui pagamenti istantanei. Dunque, supponiamo si tratti di manovre economiche, al fine di lucrare, pur non avendo spese di gestione.

D’altronde, il Commissario europeo per i servizi finanziari aggiunge che dal 2007 ad oggi, esiste una tecnologia talmente all’avanguardia, che i pagamenti veloci bancari se non addirittura immediati, non dovrebbero essere neanche lontanatamene un problema.

Invece nel 2022, non solo ci troviamo a dover attendere almeno fino a 3 – 5 giorni lavorativi (dipende dalle banche con la quale si trasferisce il denaro), ma per quelli istantanei alcuni istituti di credito applicano commissioni assurde: fino a 10 o 30 euro.

La modifica delle regole, che dovrà esser approvata dal Parlamento europeo e dai membri appartenenti all’UE, dovrebbe includere la possibilità di consentire ad imprese e famiglie, di poter accedere al credito immediatamente e richiedere pagamenti veloci bancari senza sborsare neanche un euro di commissione.











