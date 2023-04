Pagamento IMU casa venduta/ A chi tocca pagare l’acconto: venditore o acquirente?

Stabilire il pagamento IMU di una casa venduta, è relativamente semplice. Nonostante la Legge sia chiara, non tutti i proprietari di un immobile, sanno esattamente comportarsi qualora – ad esempio – venisse venduto un appartamento nel primo semestre (periodo in cui si dà l’acconto della tassa di proprietà).

La sigla IMU, sta per Imposta Municipale Unica. Per IMU, si intende la tassa che dev’essere pagata da tutti i proprietari di un’unità immobiliare. Il pagamento avviene in due tranche: l’acconto che dev’essere dato entro il 16 giugno di ogni anno, mentre la restante parte, entro il 16 dicembre di ogni anno.

Pagamento IMU casa venduta: quali sono le regole in Italia?

Per stabilire a chi tocca il pagamento dell’IMU di una casa venduta, occorre prendere in considerazione il contenuto della circolare rilasciata dal Ministero delle economia e delle finanze del 18 marzo 2020, numero 1/DF.

In ogni caso, semplificheremo per comodità dei nostri lettori, cosa stabilisce la norma in materia. Il documento del Ministro dell’Economia e della Finanza, fa sapere che l’imposta va pagata tenendo in considerazione i mesi dell’anno di cui è goduta la proprietà.

Ipotizziamo che un proprietario di un appartamento, decida di vendere il suo immobile il 05 maggio. La prima tranche di pagamento dell’IMU (l’acconto), andrebbe versato il 16 giugno. Cosa succede in questi casi? A chi spetta l’onere di pagare?

Tutto dipende dai giorni contenuti in un mese. Per i mesi in cui ci sono 28 e 29 giorni, se l’acquirente compra un immobile entro il 15 del mese, la prima tranche dell’IMU spetterà a lui stesso.

Lo stesso si verificherebbe se l’acquisto dell’appartamento si concretizzasse entro il giorno 16 del mese, ma in quei mesi in cui vi sono 30 e 31 giorni.

Come abbiamo detto e ribadiamo, il pagamento andrà proporzionato ai mesi goduti. Quindi, se come nell’esempio precedente l’unità immobiliare venisse comperata il 5 maggio, l’acconto dei primi 4 mesi toccherà al venditore della casa.

