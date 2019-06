PAGAMENTO IMU-TASI 2019/ Scadenza il 17 giugno. Rischio rincaro a fine anno

PAGAMENTO IMU-TASI 2019 ENTRO IL 17 GIUGNO

Sta per arrivare a scadenza il pagamento della prima rata dell’Imu/Tasi 2019. Gli italiani non si ritroveranno grandi sorprese, che però potrebbero arrivare alla fine dell’anno, quando a metà dicembre si tratterà di versare il saldo dell’imposta dovuta. Non per effetto della manovra che il Governo dovrà mettere a punto in autunno, bensì per quanto è stato stabilito in quella dello scorso anno. Come ricorda L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, infatti, con la Legge di bilancio 2019 è stato tolto il blocco agli aumenti delle aliquote da parte degli enti locali. Tuttavia, questi hanno tempo fino al 28 ottobre per deliberare in merito. Dunque il pagamento della prima rata IMU-TASI in scadenza il 17 giugno dovrà essere calcolata sulle aliquote in vigore l’anno scorso. Di fatto, quindi, non ci sarà alcun cambiamento di importo rispetto a giugno 2018. Ma se le aliquote verranno poi alzate, nella seconda rata si dovrà pagare di più, anche per effetto del recupero di quanto non versato con l’acconto.

IMU-TASI 2019, IL RISCHIO DI RINCARI A FINE ANNO

Di fatto, bisognerebbe fare la differenza tra quanto si sarebbe dovuto versare con la prima rata IMU-TASI se la nuova aliquota fosse stata più alta e l’importo effettivamente versato. La differenza tra la prima e la seconda rata potrebbe quindi essere importante. Restano comunque in vigore le esenzioni già previste, come quella sulla prima casa se non di lusso (e le relative pertinenze). Tuttavia i Comuni potrebbero modificare alcune delle detrazioni che erano state previste in passato, sia in positivo che in negativo per le tasche dei contribuenti. Chi magari godeva di una detrazione l’anno scorso potrebbe vedersela azzerata o ridotta, piuttosto che persino aumentata. Immutato anche il dimezzamento dell’imposta nel caso di immobili concessi in comodato d’uso a un figlio, con tutte le condizioni da soddisfare. Resta poi da vedere se con la Legge di bilancio 2020 ci sarà un intervento sulle imposte immobiliari, che andrebbero in ogni caso a gravare sull’anno prossimo e non sul 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA