Pagamento Naspi aprile 2022/ Quando arrivano i soldi? Le possibili date

Pagamento Naspi ad aprile 2022: arriverà a maggio…

Chi percepisce il sussidio sociale, si chiede quando arriva il pagamento Naspi nel mese di aprile 2022. La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego non segue la stessa regola per ciascun beneficiario della sovvenzione economica.

Così come per gli altri anni, anche per aprile 2022 la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego verrà retribuita nel mese successivo rispetto a quello di competenza. In seguito vedremo come verificare il percepimento della propria indennità.

Pagamento Naspi ad aprile 2022: le possibili date

Il pagamento Naspi non segue un calendario standard. Tutti i soggetti che beneficiano del sussidio sociale, potranno ricevere l’importo spettante in date differenti rispetto agli altri soggetti che lo percepiscono.

Questo dipende dall’elaborazione delle pratiche da parte dell’ente previdenziale, suddiviso per città italiane. Chi desidera conoscere lo stato della propria pratica, potrà farlo collegandosi e accedendo all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta effettuato il log-in, si potrà leggere la data in cui verrà elaborata la pratica. Ciò non significa che è previsto il pagamento, bensì l’accettazione e conseguente svolgimento della domanda Naspi. Per il mese di aprile 2022, da quel che si apprende in rete la disoccupazione potrebbe essere pagata già dall’08 aprile.

Alcuni beneficiari del sussidio sociale hanno scritto in molti social network, le possibili date per il pagamento Naspi: ai cittadini di Brindisi e Sassari dovrebbe toccare lunedì 11 aprile, a Bari dubbi tra l’08 e martedì 12 e Foggia l’11 aprile.

Pagamento Naspi ad aprile 2022: come verificare autonomamente

Per accertarsi dello stato inerente alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è possibile effettuare una verifica manuale. Per farlo il log-in dovrà essere effettuato mediante un sistema d’autenticazione quale: SPID, CNS oppure CIE.

Successivamente, ecco i passaggi esatti che il beneficiario della disoccupazione dovrà svolgere per poter accertarsi della data di pagamento Naspi per aprile 2022:

Cliccare sulla voce “prestazioni”; cliccare sulla voce “pagamenti”; Dopo aver letto “Disoccupazione non agricola” è possibile cliccare su “prestazione” per leggere tutti i dettagli.

La data disponibile per processare il pagamento dell’indennità sociale non sarà uguale (in molti casi), a quella in cui la pratica risulta in elaborazione. Il tempo che può incorrere tra una data e l’altra nella maggior parte dei casi può essere di una settimana.

Pagamento Naspi ad aprile 2022: come funzionano le nuove domande

Il pagamento Naspi per le nuove domande funziona in modo leggermente diverso, attraverso il frazionamento dell’accredito. Qualora la domanda venisse accolta e accettata senza problemi, spunterebbe “pagamento in corso”.

Dal momento in cui si legge “pagamento in corso”, l’erogazione dell’indennità non tarderà ad arrivare oltre 15 o 20 giorni dalla notifica. I frazionamenti del credito saranno così scomposti:

La prima quota erogata dal giorno di decorrenza al 15 del mese se l’indennità decorre tra il 1° e il 15. La seconda quota dal 16 al 30 del mese in corso; il primo pagamento avverrà dal 16 al 30 del mese qualora la decorrenza cadesse in tale periodo.

