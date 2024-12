PAGAMENTO PENSIONI 2025 E GIORNO BANCABILE: COSA VUOL DIRE

Essendo l’anno nuovo ormai alle porte e – soprattutto – il primissimo giorno del mese di gennaio da sempre caratterizzato dal pagamento degli assegni pensionistici, saranno in molti gli aventi diritto alla misura che si chiederanno se ci sono delle novità nel calendario pagamenti pensioni 2025: in primis, dobbiamo fare chiarezza sul significato di “primo giorno bancabile” – che corrisponde (da tradizione Inps) proprio con il primo giorno del mese utile per accreditare gli assegni -, un’espressione che viene spesso indicata quando si affronta questo argomento e che tende a suscitare spesso molta confusione tra i pensionati. Dunque, è importante conoscerne il significato, perché – come vedrete – sarà un’informazione utile in relazione appunto alle date in cui si ricevono gli assegni.

PAGAMENTO PENSIONI 2025: CHI LO RICEVE

Il calendario pagamento pensioni 2025 non riguarda solo quelle di vecchiaia o reversibilità, ma include anche le prestazioni previdenziali e assistenziali. Ci riferiamo, ad esempio, all’assegno sociale così come all’invalidità civile, ma sono comprese anche le indennità di accompagnamento e quelle di frequenze per i minori, oltre alle rendite vitalizie Inail.

DATE PAGAMENTO PENSIONI 2025 MESE PER MESE

AIl calendario pagamento pensioni 2025 può cambiare leggermente per chi ha un corrente postale e chi invece un conto in banca. Ma forniremo indicazioni utili anche a coloro che di solito ricevono la pensione in contanti, perché ci sono dei limiti da tener presente e delle regole da rispettare, in base alle quali potreste ritrovarvi a dover appunto cambiare la modalità di pagamento.

Partiamo dal primo mese dell’anno, gennaio, mese in cui l’accredito da parte dell’Inps avviene il 3 gennaio in ogni caso, quindi sia su conto corrente postale sia in banca; mentre qualche novità la vedremo con l’arrivo di febbraio, perché in questo caso il pagamento è previsto per i correntisti delle Poste l’1 del mese, che diventa il 3 per chi ha un conto corrente bancario: un copione che si ripeterà identico anche a marzo, con il primo giorno mensile riservato a chi ha un conto alle Poste e – nuovamente – il terzo per i correntisti bancari.

Queste sono di fatto le uniche due differenze che si registreranno il prossimo anno, poi ci sarà sempre coincidenza a livello di date: se ad aprile – infatti – il pagamento scatterà dal primo giorno mensile, a maggio bisognerà aspettare (quasi ovviamente, dato che il primo si celebra la festa dei lavoratori) il 2. Discorso simile per giugno, con il pagamento che cade martedì 3 e la successiva novità la vedremo solamente a novembre che – sempre per ragioni festive – causerà un nuovo lieve ritardo nell’accredito che scatterà (secondo il calendario Inps) il terzo giorno del mese. Nei mesi restanti il pagamento pensioni 2025 arriverà il primo giorno del mese. Nello specifico, ci riferiamo a luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre.

CEDOLINO E PAGAMENTO IN CONTANTI: I CHIARIMENTI INPS

Passando ad un altro – certamente non trascurabile – aspetto del pagamento pensioni 2025, chiunque si chieda come si possa fare per verificare l’importo da aspettarsi il giorno del pagamento deve sapere che tutte le risposte ai suoi quesiti sono riportati nel consueto cedolino: per farvi un esempio, riferendosi al mese di gennaio 2025 l’Inps ha già reso noto che il pagamento verrà assolto – differentemente dalle aspettative di molti che se lo aspettavano il secondo giorno del mese – con la valuta del giorno 3. Proprio in virtù del fatto che il pagamento avviene il primo giorno bancabile del mese, fa eccezione questo mese, in cui viene effettuato un mandato unico che comprende tutte le prestazioni di colui che riceve l’accredito.

Similmente, è importante dire che con il nuovissimo cedolino, per ricevere il pagamento pensioni 2025 in contanti solamente nel caso in cui l’importo non sia superiore ai mille euro netti: se un pensionato che riceve la pensione in contanti si trova nella situazione in cui l’importo supera tale limite, deve fornire all’Inps le coordinate per il pagamento pensioni 2025 che, appunto, non può più avvenire in quella modalità. In questo caso, dunque, potrà optare per un conto corrente postale o uno bancario e tener conto del calendario precedentemente indicato. A quel punto, infatti, le informazioni sopra riportate in merito alle date saranno ancor più preziose e necessarie.

COME CONSULTARE IL CEDOLINO DELLE PENSIONI

La consultazione del cedolino mese per mese è importante perché sono presenti informazioni importanti, come nel caso di quello di gennaio per quanto riguarda, ad esempio, le indicazioni sulla rivalutazione. Quindi, ogni pensionato ha l’opportunità di verificare la propria situazione a livello previdenziale, disponendo di un quadro completo. Per cui, l’abitudine di visionarlo mese dopo mese è utile per tenere d’occhio conguagli o trattenute (sempre che ve ne siano, molto dipende appunto dalla situazione personale), ma molto più semplicemente può servire per avere le idee chiare sulle entrate di ogni mese.

Peraltro, l’Inps mette a disposizione il servizio in maniera trasparente e semplice per gli utenti, infatti basta accedere al sito ufficiale, cercare la sezione dedicata alle prestazioni e ai servizi, poi cliccare su cedolino e procedere con l’autenticazione per poter visualizzare il proprio. A tal proposito, se non disponete ancora dello SPID, ci sono alternative per l’autenticazione, come CIE e CNS. Così potrete visualizzare l’importo che vi verrà accreditato, scaricare il cedolino (ed eventualmente stamparlo se lo conservate in forma cartacea nel vostro archivio personale) e controllare lo storico dei pagamenti per monitorare la situazione.