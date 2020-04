Pagamento pensioni a rischio da luglio?/ Dal M5s: “Senza Mes e aiuti Ue niente soldi”

Pubblicità

C’è fibrillazione all’interno del governo per quanto riguarda il complesso equilibrio finanziario su cui poggia l’Italia. Al punto tale che qualcuno all’interno del Movimento 5 Stelle teme che non ci siano le risorse per garantire il pagamento delle pensioni da luglio. Un esponente grillino del governo, secondo quanto riportato da “Il Giornale”, avrebbe dichiarato: «Senza il Mes e il sostegno dell’Ue su prestiti e investimenti, fra tre mesi lo Stato rischia di non avere i soldi per pagare le pensioni». Come accaduto su Tav e rapporto deficit-Pil, che dal trionfalistico 2,4 per cento scese al 2,04, potremmo trovarci dunque di fronte ad un’altra inversione del Movimento 5 Stelle. Sullo sfondo le tensioni tra M5s e Pd per il Mes, ma il finale di questa storia sembra già scritto. Dal Mes non si scappa, stando allo sfogo raccolto da un esponente del Movimento 5 Stelle. L’Italia dunque dovrebbe far fronte a questo strumento e scacciare così lo spettro delle pensioni a rischio.

Pubblicità

PAGAMENTO PENSIONI A RISCHIO DA LUGLIO? DOPO TRIDICO…

Ma già Pasquale Tridico aveva lanciato l’allarme sul pagamento delle pensioni, salvo poi ritrattare. Ospite a DiMartedì, il presidente dell’Inps aveva dichiarato: «Abbiamo i soldi per pagare fino al momento in cui è stato sospeso il pagamento dei contributi. Quindi fino a maggio non ci sono problemi di liquidità». Nelle ore successive inevitabilmente si creò il panico tra i cittadini, motivo per il quale Tridico dovette subito smentire. «Non esiste nessun rischio di blocco per il pagamento delle pensioni, perché sono garantite dallo Stato e saranno pagate sempre». Ora lo sfogo di questo esponente grillino, rimasto anonimo, forse legato alle continue diatribe tra il Movimento 5 Stelle e il Pd sul Mes, apre nuovamente il dibattito. Non resta che attendere nuove smentite in merito al rischio che salti da luglio il pagamento delle pensioni. La frase, seppur non attribuibile a nessun esponente M5s, ha già fatto il giro dei social e sta preoccupando i cittadini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA