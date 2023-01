Pagamento pensioni febbraio 2023/ Le date di accredito e il prelievo alle Poste

Il pagamento delle pensioni per febbraio 2023 è alle porte. Nonostante dopo tanti anni i pensionati italiani dovrebbero aver imparato le date esatte in cui poter riscuotere il loro assegno previdenziale, ancora oggi molti di essi non ne sono al corrente, per questo abbiamo dedicato una guida specifica.

Le date di accredito della pensione, si differenziano rispetto a quelle in cui è possibile effettuare il prelievo. Ma quali sono le differenze specifiche di cui parliamo? Una precisazione dovuta (soprattutto per chi freme dall’assegno previdenziale maggiorato), che specifichiamo in fondo all’articolo.

Pagamento delle pensioni febbraio 2023: le date

Come già annunciato, ci sono date differenti ed inerenti al pagamento delle pensioni di febbraio 2023. Ecco la suddivisione in tranche:

Contanti: Dal 1° febbraio al 6 febbraio i pensionati potranno riscuotere la loro pensione in soldi contanti, direttamente recandosi presso gli sportelli postali. Alcune Poste Italiane, per evitare la calca, hanno voluto apprendere un avviso che invita a presentarsi nell’ordine alfabetico stilato sul foglio. Accredito online: la pensione verrà accreditata il 1° febbraio, risultando visibile nel Conto BancoPosta, Libretto di Risparmio, Carta Libretto, PostePay Evolution e carta Postamat.

Tenere bene a mente le date di pagamento delle pensioni di febbraio 2023, è indispensabile per evitare le lunghe file e dispendiare tempo che si potrebbe dedicare a tutt’altro. Una volta appurato il calendario di pensionamento di questo nuovo anno, è bene accertarsi della turnazione di cui abbiamo parlato.

INPS cedolino pensione febbraio 2023: come controllarlo?

Dopo aver conosciuto le date di pagamento della previdenza sociale di febbraio 2023, è possibile controllare il saldo del proprio cedolino pensionistico presso il sito ufficiale dell’INPS.

Accedere al portale; Far click su “Servizi“; Scrivere “Cedolino” e premere il pulsante invio. Far l’ultimo click su “Cedolino pensione e servizi collegati“. Accedere all’area personale con una identità elettronica (SPID, CIE, PIN, CNS).

Nella schermata successiva al log–in è possibile visualizzare diverse soluzioni, quella di nostro interesse dovrebbe esser la prima, “verifica i pagamenti“, dove sarà presente il cedolino pensionistico di febbraio 2023.

