Pagamento pensioni gennaio 2022/ Calendario Banche e Poste: cedolino Inps, le date

Con la ripresa delle attività oggi 3 gennaio “scatta” la domanda per migliaia di pensionati italiani: quando avviene il pagamento delle pensioni per gennaio 2022? Quale la differenza tra Poste Italiane e accredito su banca? Cosa dice il cedolino Inps per i pagamenti dei prossimi mesi?

Come prima cosa una rassicurazione: come da due anni pandemici a questa parte, il Governo e la Protezione Civile vengono incontro alla popolazione pensionata che ritira presso lo sportello postale il proprio accredito mensile. Con ordinanza rinnovata lo scorso 17 dicembre 2021, viene nuovamente consentito a Poste Italiane di predisporre l’anticipo del pagamento evitando assembramenti e scaglionando su più giorni i ritiri. Il calendario stilato per il mese di gennaio prevedeva da lunedì 27 (cognomi A-C) fino a venerdì 31 (S-Z) le erogazioni degli assegni presso gli sportelli di Poste in tutto il Paese. Dal 27 dicembre sono anticipati anche gli accrediti sui conti correnti postali per chi possiede uno degli strumenti di Poste italiane ossia: Libretto di risparmio postale; conto Banco Posta; Carta Postepay Evolution. Per tutti i titolari dei conti correnti bancari invece, l’accredito viene disposto dall’Inps per il mese di gennaio 2022 il secondo giorno bancabile del mese, ovvero domani 4 gennaio 2022.

CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI 2022: TUTTE LE DATE

Con l’adeguamento registrato in Manovra di Bilancio 2022 dovuta a inflazione e calcolo della perequazione delle pensioni, il pagamento per tutto l’anno prossimo vedrà l’aumento del 1,7% come percentuale di variazione. Il calendario ufficiale di tutti i pagamenti degli assegni pensionistici per l’anno appena cominciato è stato confermato dall’Inps nell’ultimo cedolino reso pubblico:

– martedì 1 febbraio

– martedì 1 marzo marzo

– venerdì’ 1 aprile

– lunedì 2 maggio

– mercoledì 1 giugno

– venerdì 1 luglio

– lunedì 1 agosto

– giovedì 1 settembre

– sabato 1 ottobre per Poste Italiane, lunedì 3 per gli altri istituti di credito

– mercoledì 2 novembre

– giovedì 1 dicembre

