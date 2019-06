Pagamento Pensioni giugno 2019/ Oggi accredito in banca: i “tagli” sugli assegni

Secondo giorno ufficiale oggi per il pagamento delle pensioni 2019 nel mese di giugno, come già anticipato sabato scorso: per via del calendario particolare – con la differenza tra poste e istituto bancari – il 1 giugno è stato il primo giorno bancabile per le Poste Italiane e dunque tutti i pensionati hanno potuto ricevere l’assegno per il mese di giugno come da norma tradizionale. Per tutti quelli che però ricevono l’accredito tramite conto corrente in banca, sabato scorso si è dovuto attendere un piccolo “ritardo” previsto dall’Inps già nel calendario di inizio anno: è dunque previsto per oggi, 3 giugno, ovvero il primo giorno bancabile per le banche (le Poste infatti operano un giorno in più a settimana, ndr) l’accredito per tutti quei pensionati che ancora non avevano ricevuto l’assegno per il mese corrente di giugno. Il calendario per i prossimi mesi vede la suddetta “anomalia” anche per il mese di novembre – sabato 2 accredito in posta, lunedì 4 per gli istituti di credito – mentre tutti gli altri mesi vedono un solo giorno in cui tanto le Poste quanto le Banche provvederanno al pagamento delle pensioni.

PAGAMENTO PENSIONI 2019: NUOVI TAGLI A GIUGNO?

Come purtroppo già analizzato nei nostri precedenti focus in merito, giugno sarà un mese piuttosto amaro per alcuni pensionati (non tutti, ha confermato il Governo): l’esecutivo Lega-M5s ha fatto scattare i tagli alle “pensioni d’oro”, ovvero a tutti quei trattamenti eccedenti l’importo di 100mila euro lordi su base annua. Tali importati saranno ridotti «di un’aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici»: il prelievo scelto “di solidarietà” è stato pre-annunciato dall’Inps dove si mettono nero su bianco tutti i tagli previsti, del 15% tra 100mila e 130mila euro. Ancora la circolare Inps, «il taglio sarà invece del 25% per le pensioni da 130mila a 200mila euro, del 30% per gli assegni compresi tra 200mila e 350mila euro, del 35% per chi percepisce tra 350mila a 500mila euro e del 40% per tutti gli assegni sopra i 500mila euro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA