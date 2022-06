Pagamento pensioni giugno 2022/ Quando saranno erogate? Calendario, le date ufficiali

Il pagamento delle pensioni di giugno del 2022 è già pronto. Milioni di italiani non aspettavano altro che il primo di questo mese per poter andare alle Poste Italiane e ritirare la propria previdenza.

La pensione potrà essere accreditata sul libretto di risparmio o sul proprio conto corrente. In alternativa, esistono ancora tantissimi pensionati che preferiscono recarsi alle Poste per poter prendere la loro previdenza sociale.

Pagamento pensioni giugno 2022: come funzionano i pagamenti

Le pensioni di giugno nel 2022 non potranno esser ritirate il 02 giugno, dato che è un giorno di feste e le Poste Italiane sono chiuse. Il ritiro è possibile soltanto in data 7 giugno.

Il ritiro della pensione alle Poste prevede che avvenga in ordine alfabetico. Quindi va tenuto conto del cognome e successivamente, della data in cui è prevista la possibilità di andare a ritirarla.

Negli uffici di Poste Italiane, la società ha messo un affisso con un calendario sul pagamento pensioni giugno 2022 idoneo al ritiro. Nello specifico, ecco qual è stata la comunicazione ufficiale post pandemia ed emergenza sanitaria:

“Con la volontà di continuare a garantire un servizio essenziale per la vita del nostro Paese, coniugata con la necessità di tutelare la salute di clienti e dipendenti”.

Ecco il calendario del pagamento delle pensioni di giugno 2022

Per evitare di perder e far perdere tempo, ecco quali sono le date previste per poter ritirare la propria pensione rispettando l’ordine alfabetico:

Dalla A alla B: 1 giugno 2022;

Dalla C alla D: 3 giugno 2022;

Dalla E alla K: 4 giugno 2022;

Dalla L alla O: 5 giugno 2022;

Dalla P alla R: 6 giugno 2022;

Dalla S alla Z: 7 giugno 2022.

Ricordiamo che il 02 giugno sarà festa nazionale, motivo per cui tutti gli uffici rimarranno chiusi, dunque inutile tentare di andare a ritirare la propria pensione.

Onde evitare di arrecare danni o disagi in termini lavorativi agli addetti alle Poste Italiane, suggeriamo di assicurarsi sempre gli orari d'apertura dell'ufficio del proprio territorio.











