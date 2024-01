Pagamento pensioni INPS febbraio 2024/ Tutte le date esatte (oggi 27 gennaio)

Per il pagamento delle pensioni INPS di febbraio 2024 è già uscito il calendario ufficiale (predisposto dall’ente stesso), per poter annotarsi le date in cui effettuare o comunque poter prelevare il denaro ricevuto.

Dopo gli aumenti pensionistici di gennaio, si ritorna alle cifre “tradizionali”, visto e considerato che non c’è più nulla da dover “conguagliare”. Come di consuetudine, l’assegno previdenziale verrà riconosciuto il primo giorno utile e lavorativo (questa volta l’1° febbraio cade di giovedì).

Pagamento pensioni INPS febbraio 2024: il calendario

Anche il pagamento delle pensioni INPS di febbraio 2024 segue l’iter classico: l’1° del mese avverrà l’accredito automatico per coloro che hanno deciso di farsi accreditare la pensione sul proprio conto corrente (postale o bancario che sia).

I pensionati che invece desiderano ritirare il denaro in contante potranno farlo accorrendo alle Poste Italiane, seguendo esclusivamente il calendario alfabetico (partendo dal 2 fino all’8 di febbraio):

A – B: Venerdì 2 febbraio 2024;

C – D: Sabato 3 febbraio 2024 (solo mattina);

E – K: Lunedì 5 febbraio 2024;

L – O: Martedì 6 febbraio 2024;

P – R: Mercoledì 7 febbraio 2024;

S – Z: Giovedì 8 febbraio 2024.

I pensionati che vorrebbero conoscere il loro cedolino pensionistico, possono farlo collegandosi al portale dell’INPS e autenticarsi con uno dei metodi digitali: SPID, CNE e CIE. Una volta inserite le credenziali si potrà procedere al download.

Al termine dell’anno l’INPS ha provveduto a conteggiare nuovamente il consuntivo delle ritenute erariali in riferimento all’anno 2023 (addizionali comunali e regionali e IRPEF a saldo), in base al totale delle prestazioni previdenziali distribuite dall’ente previdenziale.

Qualora durante il 2023 sull’assegno previdenziale fossero state applicate mensilmente le ritenute erariali, corrispondendo meno del dovuto (su base annua), l’INPS dovrà compensare le differenze a debito sulle rate relativamente alla pensione di gennaio e febbraio del 2024.

Se i ratei delle due mensilità (gennaio e febbraio) fossero insufficienti per recuperare totalmente l’importo, si proseguirà con le trattenute sui ratei mensili fino a quando non verrà estinto il debito.











