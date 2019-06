Pagamento pensioni Inps giugno 2019/ Oggi accredito, ma non per tutti: ecco perché

Maggio va in archivio e per chi percepisce una pensione arriva il mese di giugno con i relativi pagamenti. Ma quando verrà accreditato il nuovo assegno? L’Inps ha reso note con una circolare (la 122 del 2018) le date di pagamento delle pensioni per l’anno in corso. Quindi, in linea con quanto accaduto l’anno scorso, le pensioni vengono pagate il primo giorno bancabile del mese. Ma nel mese di giugno accade qualcosa di diverso. C’è infatti un piccolo ritardo, dovuto a motivi di calendario, ma ciò non vale per tutti i pensionati. Oggi 1 giugno è sabato, quindi solo chi ritira l’assegno pensionistico negli uffici postali può riceverlo subito. Chi si vale invece delle banche dovrà aspettare fino a lunedì 3 giugno. C’è dunque una differenza, determinata dal fatto che le Poste lavorano un giorno in più a settimana, cioè il sabato, rispetto agli istituti di credito. E questo vuol dire che nel mese di giugno il pagamento delle pensioni si farà attendere di più per chi riceve l’accredito in banca.

PAGAMENTO PENSIONI GIUGNO 2019: OGGI ACCREDITO (E PRIMI TAGLI)

Un mese “amaro” quello di giugno per alcuni pensionati. Non ci riferiamo ora alla data di pagamento delle pensioni, ma ai tagli delle cosiddette pensioni d’oro. Si tratta di quei trattamenti pensionistici eccedenti l’importo di 100mila euro lordi su base annua: saranno ridotti «di un’aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici». Il cosiddetto “prelievo di solidarietà” non sarà leggero. Stando a quanto precisato dall’Inps, i trattamenti compresi tra 100mila e 130mila euro saranno ridotti del 15%. Invece sarà del 25 per cento per le pensioni da 130mila a 200mila euro, del 30% per gli assegni compresi tra 200mila e 350mila euro, del 35% per chi percepisce tra 350mila a 500mila euro e del 40% per tutti gli assegni sopra i 500mila euro. Ma a giugno scatta anche il conguaglio per la mancata rivalutazione piena delle pensioni. In questo caso la platea dei pensionati coinvolti è più ampia, visto che riguarderà i trattamenti superiori a tre volte il minimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA