Pagamento POS obbligatorio/ Ma non per tutti: dove può esser rifiutato

Da quando il pagamento del POS è diventato obbligatorio, molti esercenti si sono lamentati del fatto, che tra tasse e le commissioni bancarie, il profitto netto diventerebbe fintroppo basso. Ma ci sono alcuni prodotti, per cui il commerciante potrebbe rifiutare il denaro tramite transazione.

Il Governo ha volutamente inserire il pagamento tramite carta di credito, per evitare riciclaggio a causa dell’eccessiva circolazione di contante. Esistono però, alcuni prodotti per la quale è possibile richiedere espressamente le banconote. Quali? Ne parliamo in questo articolo.

Pagamento POS obbligatorio: dove non vige l’obbligatorietà

Il pagamento del POS è obbligatorio, ma non su tutti i prodotti. Ma allora, perché alcuni beni pagano le commissioni e altri no? Non mancano certamente le risposte più affrettate e infuriate della gente, il cui pensiero ricade sul fatto che i prodotti statali – stranamente – non sono tassati di commissioni bancarie.

Altri invece, dove lo Stato italiano non ha il monopolio, il cui costo viene addebitato ai commercianti, gravando sul loro profitto al netto delle tasse. Stando a quanto dichiarato dall’Associazione Italiana dei tabaccai, ovvero Assotabaccai, marche da bollo e sigarette potranno esser esenti dall’obbligo del pagamento tramite POS:

Bene la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli Marcello Minenna. Si tratta di una misura che abbiamo chiesto più volte nella scorsa legislatura.

Vista l’importanza dell’argomento, anche il Codacons (coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), si è espresso sulla vicenda, sostenendo che:

L’esclusione dei tabaccai dal novero dei soggetti che devono accettare i pagamenti con Pos creerà disagi agli utenti e introdurrà disparità di trattamento tra gli stessi esercenti.

Dopo la nuova abitudine dei consumatori finali, a pagare tutto o quasi, tramite carta, i disagi non mancheranno. Al momento il POS resta obbligatorio su tutto, tranne che sui valori bollati e le sigarette.











