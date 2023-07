Pagamento rottamazione cartelle/ Niente compensazione, solo rimborsi cash (13 luglio 2023)

Senza troppo giri di parole, il pagamento delle rottamazione cartelle sarà soltanto cash. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella sua ultima circolare numero 372/2023, spiegando che non i contribuenti non potranno sfruttare alcuna compensazione, né tanto meno dei crediti a loro favore.

Dunque per coloro che hanno crediti a favore (derivanti da IVA, cedolare secca, IRPEF e via dicendo), e dei debiti da sanare tramite la rottamazione delle cartelle, non dovranno far altro che estinguere il pagamento tramite cash.

Salario minimo 2023/ Sindacati propongono 9 euro all'ora, ma c'è un problema di equità

Pagamento rottamazione cartelle: i tempi per saldare

La domanda di adesione per procedere successivamente al pagamento della rottamazione delle cartelle era previsto entro il 30 giugno 2023. Per qualcuno però (per gli alluvionati), i tempi sono stati protratti fino a luglio 2023.

Il vantaggio di questa sanatoria è quello di poter pagare una cifra molto più bassa rispetto a quella contestata nella cartella. Il totale dovrà essere pagato cash in un’unica soluzione oppure suddividendo le rate in più tranche.

Riforma fiscale, ok Camera: cosa cambia/ Da tredicesima a superbollo, e-cig e agevolazioni

In entrambi i casi la prima scadenza di pagamento è fissata al 31 ottobre 2023. Se si optasse per pagare in più rate, le possibilità sono queste di seguito: la prima dovrà esser versata il 31 ottobre, la seconda il 30 novembre 2023.

Le rate massime dilazionabili sono 18, che potranno esser smaltite in cinque anni. Le ulteriori 16 (salvo le prime due già elencate), dovranno esser ripartite nei prossimi 4 anni, rispettivamente il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Pagamento rottamazione cartelle: come funziona il pagamento

Il pagamento relativo alla rottamazione delle cartelle dovrà essere soltanto cash. Come annunciato in precedenza, l’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito nel documento comma 242 della Legge numero 197/2023, con la Legge di bilancio 2023.

Errori modello 730/ Ecco cosa potrebbe far scattare il controllo preventivo (12 luglio 2023)

Nel documento si legge che per pagare cash gli unici metodi sono quelli qui sotto esposti:

Con domiciliazione sul conto corrente; Tramite i moduli di pagamento precompilati (saranno allegati dall’agente di riscossione); Tramite gli sporti dell’agente di riscossione.

L’ente chiarisce infine, che il pagamento dovrà essere contemplato:

Il versamento andrà eseguito esclusivamente con le modalità enucleate dal citato comma 242, che non contemplano il versamento e la compensazione ­ tramite Modello F24 ­ disciplinate dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

© RIPRODUZIONE RISERVATA