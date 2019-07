PAGAMENTO ROTTAMAZIONE-TER E STRALCIO/ Pace fiscale, scadenza 31 luglio e “proroga”

PAGAMENTO ROTTAMAZIONE-TER E “SALDO E STRALCIO” CARTELLE ESATTORIALI

Come ricorda il sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, domani, mercoledì 31 luglio, c’è una doppia scadenza importante. La prima riguarda il pagamento (in un’unica soluzione o della prima rata) per la rottamazione-ter delle cartelle esattoriali per chi ha aderito entro il 30 aprile. La seconda scadenza riguarda il termine per aderire alla rottamazione-ter e al “saldo e stralcio” secondo le indicazioni del decreto crescita. Il sito stesso chiarisce che “per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione. Per farlo, puoi scegliere tra diverse modalità: online, tramite PEC e allo sportello”. C’è da tenere presente che “la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata 2018 può essere trasmessa fino alle 23.00 del 31 luglio 2019 in area pubblica e fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2019 in area riservata. Dopo tali termini il servizio non sarà più disponibile”. Meglio quindi evitare di fare tutto all’ultimo.

PROROGA SCADENZA ROTTAMAZIONE-TER E “SALDO E STRALCIO” ? NO, SOLO TOLLERANZA DI 5 GIORNI…

Le stesse indicazioni valgono anche per il “saldo e stralcio” delle cartelle. Sia per sapere quali sono i debiti che rientrano nell’ambito applicativo del “saldo e stralcio” che nella “Definizione agevolata 2018”, si può richiedere il Prospetto informativo, che contiene anche l’importo dovuto, direttamente nella propria area riservata del sito agenziaentrateriscossione.gov.it fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2019. Dopo tale termine il servizio non sarà più disponibile. Come ricorda Il Sole 24 Ore, “per i pagamenti, è prevista una tolleranza di cinque giorni, rispetto alle scadenze ordinarie. Nei casi di tardivo versamento non superiore a cinque giorni, non scatta la decadenza dai benefici e non sono dovuti interessi”. Trascorsi questi cinque giorni, se non si sarà provveduto al pagamento, si perderà la definizione agevolata delle cartelle che consente uno sconto su sanzioni e interessi.

