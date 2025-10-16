L'attivista ProPal Giuseppe Flavio Pagano choc: quanto accaduto il 7 ottobre in Israele altro non è che la storia dei Partigiani che si ripete

Figura – per certi versi – controversa e spesso sotto gli attacchi diretti di una certa parte della popolazione, l’attivista ProPal (tra i leader del movimento italiano a sostegno dei palestinesi) Giuseppe Flavio Pagano torna a far parlare di sé sui social dopo la pubblicazione di alcune storie in cui ha (per così dire) “difeso” l’operato di Hamas del 7 ottobre del 2025, paragonandolo a quanto fecero i Partigiani negli ultimi momenti della Seconda guerra mondiale.

Una figura – quella di Giuseppe Flavio Pagano – che aveva fatto discutere già lo scorso 7 ottobre per aver pubblicato nelle sue storie su Instagram una foto di un manifestante a Calenzano a bordo di un deltaplano, quasi a richiamare gli attacchi da parte di Hamas: un richiamo reso chiaro dall’aggiunta della scritta “Do you remember?” (in italiano: “Ricordate?”), corredata dalla bandiera palestinese.

L’attivista ProPal Pagano choc: “Hamas reagisce a Israele come i Partigiani fecero con i nazifascisti”

Ma al di là dei precedenti, se ora si torna a parlare di Pagano è nuovamente in relazione a una storia che ha pubblicato su Instagram con lo sfondo nero e un invito a riflettere per tutti coloro che “si scandalizzano e stracciano le vesti per le esecuzioni sommarie in strada a Gaza” compiute nei giorni scorsi dalla brigata al Qassam: un invito – precisa – a studiare “mezza pagina di storia” per ricordare cosa accadde qui da noi durante la Resistenza.

Episodi – continua Pagano – che “tendiamo a non raccontare” per far passare il messaggio che i Partigiani abbiano combattuto con “gentilezza e mazzi di fiori”, ma che ci parlano (tra le altre) dell’esecuzione “di Benito Mussolini e Claretta Petacci”, oppure delle “centinaia di persone” sommariamente uccise nel “triangolo della morte emiliano” per il semplice sospetto di “aver sostenuto il fascismo”.

Secondo Pagano, si tratta di semplici atti legati a “vent’anni di regime e mesi di violenze” in vere e proprie vendette compiute “senza attendere i processi”: un discorso che secondo l’attivista ProPal, insomma, si può facilmente applicare sia ai Partigiani che hanno combattuto contro il nazifascismo; sia – appunto – ai miliziani di Hamas nella loro lotta contro l’occupazione e le violenze da parte di Israele.