Pagare a rate conviene/ Come evitare l’indebitamento perdendo tutto

Non sempre pagare a rate conviene. L’illusione di piccole rate ma dilazionate in più tempo, potrebbe comportare un costo molto più elevato rispetto alla reale esigenza. Negli anni gli italiani sembrerebbero essere sempre più inclini – ma senza accorgersene – all’indebitamento.

La rateizzazione il più delle volte, è l’illusione di potersi permettere qualsiasi cosa si voglia, senza riscontrare difficoltà economiche. Se da un lato dilazionare il pagamento risulta “conveniente” perché preserva il versamento di un ingente somma di denaro iniziale, dall’altro, i tassi di interesse potrebbero farci pagare anche il doppio del valore reale del bene o servizio da comprare.

BTP Italia da record/ 3,64 miliardi di contratti stipulati lunedì 6 marzo

Pagare a rate conviene? I pro e i contro dell’operazione

Pagare a rate conviene soltanto a determinate condizioni. Intanto, la rateizzazione andrebbe valutata soltanto se la spesa da concludere è ingente e realmente importante. Se l’operazione economica è superflua, sarebbe meglio attendere di racimolare più soldi oppure, pagare in un’unica soluzione.

Inflazione 2023/ Le conseguenze sul potere d'acquisto: quanto costa oggi un mutuo?

Al giorno d’oggi, tra carte di credito convenienti e semplicità di richiesta per accedere al finanziamento, la semplicità di rateizzare il pagamento potrebbe mettere in difficoltà economica sia per il consumatore che produttore.

Il consumatore – almeno in un primo momento – trova comodità perché riesce a preservare il budget. Il distributore invece, ha difficoltà – per questo i tassi di interesse sono molto alti – perché non avendo liquidità immediata, è più complesso pagare tutti i fornitori.

Quindi, meglio pagare a rate o i contanti? Se si ha budget a sufficienza, sarebbe meglio pagare in un’unica soluzione, risparmiando sui tassi di interesse. In caso contrario – almeno lato consumatore – andrebbero analizzati i tassi di interesse, e a quanto ammonterebbe (il costo aggiuntivo rispetto al reale prezzo del prodotto/bene), per decretarne l’effettiva o meno, convenienza.

Sito Agenzia delle Entrate/ La riscossione "non funziona", contribuenti a rischio?

Tuttavia, più lunghe saranno le rate da pagare, più alto sarà l’importo da restituire (con conseguenti rischi di licenziamento, indebitamento ed eventuali crisi economiche). Ecco perché riteniamo opportuno, sottoscrivere un contratto di polizza assicurativa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA