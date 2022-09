Pagare spesa con la mano/ I supermercati biometrici saranno una vera svolta?

Grazie alla tecnologia Amazon One, non sarà più necessario estrarre il portafoglio, ma sarà sufficiente il palmo della mano. Questa tecnologia era già stata presentata da Amazon qualche anno fa. Amazon One ha un sistema di riconoscimento biometrico pensato per facilitare i pagamenti poiché consente all’utente di effettuare pagamenti senza potare con sé alcun dispositivo.

Questo sistema è già stato adottato nei negozi di abbigliamento Amazon style, e ora si prepara a sbarcare in 65 supermercati, si tratta di altrettanti negozi whole food che sono stati acquistati da Amazon nel 2017 e sono situati in California.

Pagare la spesa con la mano: come far parte di Amazon one

Per entrare a far parte del programma Amazon One che permette di pagare la spesa usando semplicemente la mano per pagare, basterà semplicemente entrare in uno dei negozi Whole foods che controllano il sistema, dove tramite gli appositi chioschi si potrà sottoporre a scansione i palmi delle mani. Sarà inoltre necessario fornire il numero della carta di credito, un numero di telefono e accettare le condizioni d’uso.

In questo modo so potrà già fare la spesa, all’uscita una volta effettuata la scansione dei prodotti non si dovrà estrarre il portafogli ma si dovrà passare la mano sopra lo scanner . L’addebito sulla carta avverrà automaticamente.

Durante la presentazione dell’iniziativa, Amazon ha sottolineato che le immagini delle mani una volta acquisite non vengono conservate nei sistemi ma vengono crittografate e mandate ai server.

Da questa cosa si può dedurre come l’obbiettivo di Amazon sia quello di cambiare il modo in cui si fanno gli acquisiti, basti pensare al successo anche se altalenante dei supermercati senza casse acquisendo i dati degli utenti e legarseli a se.

Chi infatti accoglierà con entusiasmo l’iniziatica dei supermercati biometrici, vorrà ancora poi tornare a fare la spesa nei supermercati normali? Sarà una scoperta tutta da valutare in futuro.











