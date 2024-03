Pagella Amici serale 2024, 1a puntata: Ayle e Kumo eliminati/ Zerbi-Celentano i vincitori!

Pagelle Amici 2024: la sfida serale a tre squadre ha il via con Holden e Ayle tra i protagonisti

La sfida a tre squadre tra i talenti scoperti da Maria De Filippi, al via nella prima puntata del serale di Amici 2024, é dalle emozioni al cardiopalmo con Ayle primo eliminato e Holden tra i suoi indiscussi protagonisti. Con l’introduzione dei giudici adibiti alle votazioni, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré, si inizia dallo schieramento nella prima sfida serale al talent show, che vede la prima tra le tre manche di inizio aprirsi a colpi del duello Zerbi-Cele contro Todarelli.

Petit accende il serale scoprendosi capace di portare sul palco di Amici 2024 una cover impegnata contro la criminalità e la mafia di Don Rafaé per la squadra. E non solo. Conquista il consenso di occhio pubblico attivo nel web e i giudici, in particolare Cristiano Malgioglio che prevede per lui l’inizio di una carriera brillante, quando introduce il nuovo singolo romantico Tornerai: é la prova del nove che il giovane allievo di Rudy Zerbi nei Zerbi-Cele sia una promessa della musica italiana anche come autore, oltre che interprete. Voto: 8.

Giovanni Tesse rappresenta la quota latin tra i ballerini. Nella performance più rappresentativa al via del serale di Amici 2024 esegue un paso doble latin con Francesca Tocca sulle note di Don’t let me be misunderstood. Contrariamente alla critica del giudice Malgioglio, per l’occhio pubblico nel sentiment social l’allievo di Raimondo Todaro nei Todarelli non puó dirsi un performer dal sangue e temperamento tiepido, anche se nell’interpretazione con il canto Petit non vince la sfida per intensità (voto 8).

Marisol Castellanos insieme al compagno di squadra ballerino Dustin Taylor si impongono, tra i Zerbi-Cele e pupilli di Alessandra Celentano come i candidati al titolo di vincitore del circuito ballo di Amici 2024. Il duo conquista pubblico via social e critica nel sentiment dei giudici Cristiano Malgioglio , Giuseppe Giofré e Michele Bravi in un tecnico e travolgente passo a due su America. I ballerini sono belli e bravi e Malgioglio dichiara non a caso di avere una cotta per l’australiano. Voto: i

Sono papabili finalisti, 9.

Martina Giovannini: É la The Voice di Amici 2024. Nella performance più rappresentativa esegue la cover sulle note di Think, dove sfoggia il talento di una notevole estensione vocale, conquistando il consenso social e il giudice Malgioglio. É la nuova Diana Ross. Voto: é la possibile vincitrice del circuito canto, 8).

Lil Jolie: non brilla all’esordio sul palco del serale di Amici 2024, per una tiepida interpretazione nella cover di Remedios. Ma recupera nella performance di presentazione del nuovo singolo Attimo, dove sfoggia il talento nel cantautorato e a primafirma invita al “Carpe Diem”. voto: 6).

Ayle registra un esordio toccante e copre l’highlight per antonomasia alla prima puntata serale di Amici 2024. Il cantautore dotato di un’intensa capacità di interpretazione nella cover sulle note di Malamente. Brano che riscrive con l’aggiunta di barre al testo della canzone originale dove prevede la sua eliminazione denunciando il j’accuse di pubblico e critica subito al talent show sul lato artistico e personale. E non é tutto. Il pupillo di Anna Pettinelli nei Todarelli emoziona cantando il nuovo singolo Allergica alle fragole, lasciandosi andare ad una travolgente interpretazione accompagnato dalla ballerina professionista Elena D’Amario. É il finalista mancato per la preziosa penna sincera nel cantautorato e immeritata é la sua eliminazione voluta dai giudici, anche per il fandom attivo in una polemica via social. Voto: 10 e lode.

Sarah Toscano performa in una iconica e sognante cover della canzone originale Moon River. L’allieva di Lorella Cuccarini nei Cuccalo riuscirà a dare prova di maturità anche nel cantautorato, con la presentazione di un nuovo singolo oltre la sua nuova uscita catchy di Mappamondo? Voto: 5.

Mida spicca con la presentazione travolgente del singolo Fightclub, imponendosi come un candidato alla vittoria finale di Amici 2024. Il pupillo cantautore protetto da Lorella Cuccarini nei Cuccalo é emotivamente ben strutturato alla competizione, a differenza dei diretti rivali Holden e Ayle tendenti agli sbalzi di umore che ne compromettono la corsa per un posto alla finale di Amici 2024. Voto: 8 e mezzo.

Sfida tra professori: La prima puntata del serale di Amici 2024, in onda il 23 aprile 2024, registra anche la battaglia da febbre del sabato sera tra i professori di cattedra nei circuiti canto e ballo al talent show. I professori Zerbi-Cele godono come un riccio mettendo d’accordo i due terzi della giuria, con Michele Bravi e Giuseppe Giofré che premia il suo al guanto su “Barbie the movie” per l’attualità del messaggio estetico della performance. Battuti i caposquadra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini dei Cuccalo così come gli altri rivali Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Conquistano il voto al titolo di best-iconic Moment in qualità di caposquadra del team che vince il maggior numero di manche tra le tre previste: 10 e lode!

Kumo si rivela il preannunciato secondo eliminato, come anzitempo da noi pronosticato. Al confronto con il diretto rivale ballerino modern, Dustin Taylor, l’allievo di Emanuel Lo è protagonista di una interpretazione debole. Voto: 4.

Nicholas Borgogni neo allievo di Emanuel Lo soffiato da quest’ultimo dei Cuccalo al maestro Raimondo Todaro, ha la sua rivincita ad Amici 2024, sull’ex amico e compagno di squadra Giovanni Tesse. La performance che lo consacra come un papabile finalista al talent show é il guanto dalle vibes infuocate, dopo il “tradimento” di Tesse. Tesse ammette l’errore di aver dichiarato alle spalle dell’ex compagno di squadra di poter fare in una settimana il lavoro che Nicholas farebbe in due anni. Il guanto é voluto da Lo in una prova “partnering”, insieme alla ballerina professionista Elena D’Amario. Ma Nicholas vince a mani basse, anche per occhio pubblico via social e giudizio dei giudici. Voto: é un finalista annunciato, 9).

Lucia Ferrari, allieva di Emanuel Lo nei Cuccalo, non brilla nella performance sulle note di Physical, tra i ballerini modern in corsa ad Amici 2024. Lo stesso vale per la ballerina allieva di Raimondo Todaro, Gaia De Martino. Reduce dalla rottura con il fidanzato Mida non cattura l’attenzione dell’occhio pubblico in primis nel sentiment social, anche se si salva dal rischio eliminazione al ballottaggio. Lo stesso discorso vale per Sofia Cagnetti, allieva di Emanuel Lo tra i Cuccalo, per una timida presenza scenica. Voto: 4 e mezzo.

Holden é un papabile vincitore del circuito canto ad Amici 2024, anche se all’esordio al serale del talent show si esibisce poco, su volontà del caposquadra Rudy Zerbi nei Zerbi-Cele. Tuttavia, conquista con una travolgente dote interpretativa nella cover di Quanto forte ti pensavo, che diventa non a caso il momento più visualizzato tra i flashback del primo serale sul re dei social. Voto: il figliastro d’arte di Laura Pausini ha accesso diretto alla finale del talent, 10.











