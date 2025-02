PAGELLA CALCIOMERCATO FIORENTINA: SESSIONE SCOPPIETTANTE!

Sicuramente la pagella calciomercato Fiorentina ha uno dei voti più alti tra le squadre di Serie A: possiamo dire che la sessione invernale dei viola sia stata scoppiettante ma non solo a livello numerico, perché davvero c’è la sensazione che la rosa a disposizione di Raffaele Palladino abbia ora più soluzioni e che la società abbia fatto anche oltre le aspettative. Procediamo per gradi: in difesa ha lasciato Lucas Martinez Quarta (oltre a Cristiano Biraghi, che era da tempo fuori dal progetto) ma la partenza dell’argentino è stata ampiamente coperta da Pablo Marì, che francamente è un’ottima presa visto il rendimento con il Monza nel quale è sempre stato un titolare indiscusso.

Calciomercato Fiorentina News/ Fagioli dalla Juve per 19 milioni! Dany Mota last minute? (3 febbraio 2025)

I veri colpi sono però arrivati a centrocampo: da soli, Nicolò Fagioli e Cher Ndour valgono il voto. Il primo è stato lasciato andare dalla Juventus: a meno che ci siano motivi extra campo, resta un giocatore dalla classe cristallina, che può risolvere il problema di playmaking della Fiorentina ma anche agire da mezzala o sulla trequarti. Cher Ndour, ancora ventenne, deve ora dimostrare di poter essere quell’elemento che nelle selezioni giovanili ha sempre fatto vedere di essere: non sarà facile trovare spazio, ma sicuramente potrà dare una buona mano. Cosa che ha già iniziato a dare Michael Folorunsho: esubero del Napoli, subito titolare a Firenze come esterno tattico. Insomma: la pagella calciomercato Fiorentina è alta.

Calciomercato Fiorentina News/ Dany Mota se parte Sottil, piace anche Wesley (3 febbraio 2025)

FIORENTINA MIGLIORATA, ORA PARLI IL CAMPO

Non solo, perché nel voto della pagella calciomercato Fiorentina deve rientrare anche Nicolò Zaniolo: le ultime esperienze dell’ex Roma sono state tutt’altro che positive e il rischio che il suo talento si sia disperso esiste eccome, ma tutto sommato Zaniolo è un giocatore che, se inserito nel giusto contesto, può essere molto utile e certamente come alternativa ai trequartisti sarà utile, anche considerando che la Fiorentina vuole fare strada anche in Conference League per vendicare le due finali perse. Anche Zaniolo dunque è un acquisto positivo come già quelli di Pablo Marì, Fagioli e Ndour, ma forse il vero punto è che i viola siano riusciti a confermare tutti i giocatori più importanti.

Calciomercato Fiorentina/ Ultimo tentativo per Fagioli. Fatta per Biraghi al Torino (3 febbraio 2025)

Solo tre infatti le uscite: abbiamo detto di Martinez Quarta, invece Jonathan Ikoné è andato al Como e non sarà troppo rimpianto per non essere mai riuscito a dare continuità alle sue prestazioni (pur avendone tutte le capacità). Può invece far male l’addio di Riccardo Sottil, che proprio sul gong del calciomercato si è trasferito al Milan: diciamo che forse Palladino ha sacrificato le corsie esterne per aumentare qualità e densità in mezzo. Funzionerà? Lo dirà la seconda parte di stagione, intanto la pagella calciomercato Fiorentina è sicuramente un 7, forse anche con un + ad accompagnarlo in attesa degli eventi.