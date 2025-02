PAGELLA CALCIOMERCATO NAPOLI: CONTE NON È SODDISFATTO

La pagella calciomercato Napoli è senza ombra di dubbio quella che, tra le big di Serie A, ha il voto più basso: del resto lo ha già sottolineato a più riprese Antonio Conte, uno che non ha mai mancato di dare voce al proprio malcontento e che ha immediatamente aperto la ferita nel riferire come un campione del calibro di Khvicha Kvaratkshelia non sia stato sostituito. Sta tutto qui: i 70 milioni incassati dal Psg per il georgiano non sono stati reinvestiti, certamente la valutazione di Aurelio De Laurentiis è stata quella di andare in fondo per poi valutare in estate ma, ovviamente, sarebbe stato necessario fare qualcosa anche adesso.

Calciomercato Serie A 2025/ Acquisti e cessioni: Milan e Fiorentina super, Roma, Lazio, Napoli e Juventus...

Invece il Napoli, dopo aver incassato il rifiuto del Manchester United per Alejandro Garnacho e quello di Karim Adeyemi, dopo non essere riuscito a chiudere per Allan Saint-Maximin, ha ripiegato last minute su Noah Okafor: un giocatore che arriva da problemi fisici e che nel Milan nonè riuscito a esprimersi, un elemento che occupa sì la casella di Kvaratskhelia ma non ne ha le caratteristiche. Di fatto il vero sostituto del georgiano è David Neres, arrivato in estate: peccato che il brasiliano giochi decisamente meglio a destra, dunque la pagella calciomercato Napoli non può non tenere conto di questo e adesso bisognerà vedere.

Calciomercato Napoli News/ Okafor è il colpo last minute: arriva in prestito! (oggi 3 febbraio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI: ACQUISTI “MINORI” E PROBLEMA CHE RESTA

In questo caso bisogna giudicare la pagella calciomercato Napoli: la squadra, anche dopo l’addio di Kvaratskhelia, ha proceduto come un rullo compressore e in estate ci sarà molto più tempo per mettere a segno qualche grande colpo, a gennaio però resta una falla nella rosa e da qui a giugno sarà il campo a dirci se per questo il Napoli perderà la corsa allo scudetto. Intanto, Okafor da solo non può bastare; né gli altri acquisti operati dalla società, tutti in tono minore. Serviva un centrale per gli acciacchi di Alessandro Buongiorno ma alla fine ci si è fidati di Juan Jesus; a centrocampo stuzzica certamente Luis Hasa e Philip Billing è un elemento in più, ma c’è da capire quanto effettivamente giocheranno.

Calciomercato Serie A News/ Tutte le trattative dell’ultimo giorno, da Kouamé a Balotelli (03 febbraio 2025)

Qui infatti i tre titolari sono inamovibili, inoltre la prima alternativa è Billy Gilmour: senza le coppe, tecnicamente non c’era bisogno di fare chissà cosa e questi due arrivi non sposteranno gli equilibri. Neutro invece lo scambio dei portieri con il Cagliari: qui anzi ci sentiamo di dire che a perderci sia stato Simone Scuffet che, da titolare in Sardegna, si è trovato nuovamente a essere una riserva che a questo punto non giocherà più (salvo infortuni di Alex Meret), visto che il Napoli è stato eliminato dalla Coppa Italia. Dunque: voto 5 nella pagella calciomercato Napoli, ma intanto i partenopei sono comunque in vetta.