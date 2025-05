Pagella Serie A, Napoli la migliore in Italia, Como un progetto per il futuro

Con le partite giocate nella serata di ieri si è conclusa la stagione 2024/2025 del calcio italiano che ha visto proclamare vincitrice il Napoli di Antonio Conte in una corsa testa a testa con gli ormai ex campioni d’Italia dell’Inter di Simone Inzaghi, con la classifica finale definita si può ora stilare una pagella Serie A per vedere le squadre promosse e quelle bocciate in questa stagione. Partendo dalle note positive non si può non citare la squadra campione d’Italia che è riuscita a colmare immediatamente la distanza creatasi nella scorsa stagione, finita al decimo posto, grazie al lavoro del suo tecnico e al mercato ottimo della dirigenza.

Un altra promossa non può che essere il Como, la squadra allenata da Cesc Fabregas sembra essere alla base di un progetto che potrebbe renderla una delle grandi del nostro calcio grazie ad investimenti giusti e in prospettiva, il lavoro del tecnico spagnolo poi è stato ottimo riuscendo a mettersi in discussione dopo i primi mesi difficili e trovare la soluzione per arrivare al decimo posto alla prima stagione dopo la promozione. Sicuramente positiva anche la stagione di Roma e Bologna, i primi per essere riusciti a raggiungere l’Europa League dopo i primi mesi che li vedevano in zona retrocessione, i secondi per aver conquistato la Coppa Italia dopo 51 anni.

Pagella Serie A, Milan e Juventus rimandate al prossimo anno

La pagella Serie A però non può mettere in luce solo le squadre che hanno ben figurato ma deve sottolineare anche quelle che hanno disatteso le aspettative e che dovranno preparare in una maniera diversa la prossima stagione, l’esempio più lampante è il Milan, i rossoneri partivano come la squadra indicata per contrastare l’Inter e per scelte sbagliate della società e pessime prestazioni dei giocatori, soprattutto quelli migliori, hanno terminato la stagione fuori dalle coppe europee all’ottavo posto. Altra delusione il Monza, avversario dei rossoneri nell’ultima partita, che dall’inizio dell’anno è sembrato non adatto per la categoria.

Ai piani alti c’è poi la seconda grande bocciata della stagione, la Juventus, i bianconeri infatti arrivavano da un mercato da oltre 200 milioni con acquisti importanti come quelli di Koopmeiners e Douglas Luiz e soprattutto la guida di uno degli allenatori migliori dello scorso anno Thiago Motta. Il matrimonio con il tecnico non ha funzionato, tanto che è arrivato l’esonero nonostante i tre anni di contratto, e anche gli acquisti non si sono dimostrati all’altezza non riuscendo a rispettare le aspettative dei tifosi di poter essere una delle pretendenti alla vittoria finale.