PAGELLE ABITI SANREMO 2025, TUTTI I VOTI PER LOOK E VESTITI

Dopo la finale del Festival di Sanremo 2025 si parla soprattutto del vincitore e della classifica, ma tra le pagelle spiccano anche quelle sui look, perché anche questi sono voti che contano, soprattutto per chi li cura. Vi anticipiamo che c’è una vincitrice assoluta, mentre tra gli uomini il migliore non è andato oltre l’8.

Partiamo da Carlo Conti, che potrebbe essere sembrato un po’ troppo istituzionale, ma in realtà la sua è stata un’eleganza classica, in linea quindi con il ruolo che ha ricoperto. Quindi, è andato sul sicuro con Stefano Ricci, lasciando osare i cantanti anche nell’ultima serata del Festival. Voto 7.

Restiamo in tema conduttori con Alessandro Cattelan, che ha optato prima per uno smoking bianco con pantalone largo discutibile, poi per un tuxedo con giacca in velluto. Alla fine ha optato per uno smoking nero e bordeaux con giacca di velluto, sempre di Brunello Cucinelli, alzando la media. Voto 6.5.

Maggiore il margine di miglioramento per Alessia Marcuzzi, che dopo la discesa flop con un austero abito a manica lungo nero, ci risveglia con il secondo abito, un tubino lungo rosso ciliegia con bustino steccato. Ha alzato ulteriormente l’asticella con un bustier iconico sempre di Dolce & Gabbana. Voto 7.5.

Meglio rispetto alle serate precedenti, ma il look di Francesca Michielin è comunque da rivedere, in particolare il pantalone a vita bassa, mentre ad alzare la media del voto è il top Miu Miu. Voto 6.5.

Bocciata, invece, Marcella Bella, il cui vestito Amen sembra adatto per un musical. Voto 4.

Dopo aver optato per un outfit casual chic finora, Willie Peyote alla fine ha optato per l’abito da sera nero con giacca coi revers e camicia lucida sbottonata sul collo. Voto 7.5.

Interessante, invece, la scelta di Bresh che si presenta con una semplice t-shirt, che però sembra proprio azzeccata con il denim sparkle, perché si è mostrato “fresco”, ma comunque raffinato. Voto 7.5.

I Modà, invece, sembrano pronti per una serata estiva. Nulla da dire sulla bellezza delle camicie di Enrico Coveri, ma le avremmo preferite in un altro contesto e soprattutto non su un jeans. Voto 5.5.

Il “si na pret parte 2” meritatissimo per Rose Villain, la cui eleganza è stata esaltata da Fendi con delle trasparenze non volgari. L’abito nero è stato illuminato da cristalli e strass, oltre a un collier di diamanti. Voto 8.

Quello di oggi è il miglior look di Tony Effe, perché con Willy Chavarria si è mostrato comunque elegante, grazie al completo nero, ma lasciando il petto nudo e i tatuaggi in vista, con una sottile catena d’oro al collo. Voto 8.

Serena Brancale è sembrata un po’ Lady Gaga, un po’ Taylor Swift nella sua Reputation Era, con la tuta broccata di Balestra, tra trasparenze e pailettes. Voto 6.

La sorpresa in negativo è Clara, il cui abito Balmain è di fatto il suo peggior look al Festival di Sanremo 2025. Da rivedere anche la scelta del parrucco nel suo caso, oltre all’abito da debuttante, inoltre è apparso una variazione di quello indossato ieri. Voto 5.

Anche Francesco Gabbani impeccabile per la scelta sartoriale, black con giacca di velluto. A curare la sua immagine è stata Ambra Pietrantoni che ha puntato sulla raffinatezza. Voto: 8.5.

Noemi è ormai un’icona fashion, oltre che una cantante con una voce straordinaria. L’abito Patou super aderente, a sirena con cristalli Swarovski, bianco e arricciato sul ventre, con strascico e scollo profondo sulla schiena. Perfetto. Voto 9.

Smoking classico per Brunori Sas, che ha fatto l’impresa di essere più classico di Carlo Conti con il suo Boglioli. Ma con l’eleganza non si sfigura mai. Voto 7.

Il look di Rocco Hunt, firmato da Michele Potenza, invece lo ha invecchiato, in particolare non ha convinto la giacca. Voto 4.

Miglior look personale per Olly, che ha mantenuto il suo stile, ma aggiungendoci eleganza con Emporio Armani. Stavolta ha optato per la camicia, sotto una canottiera bianca, poi pantalone nero con fascia alta in vita. Voto 8.

Quasi inguardabili The Kolors, con un total black con accessori di pelle, dettagli metallici. Un look notturno che non convince. Voto 5.5.

Tra i migliori look in generale c’è quello di Achille Lauro, che ha optato per la versione imperatore nell’ultima serata con il cappotto di perline dorate e t-shirt bianca e tatuaggi in vista. Tutto Dolce & Gabbana per un look più semplice del solito, ma comunque “preciso”. Voto 8.5.

Non possiamo dire lo stesso dei Coma Cose in Valentino. A catturare l’attenzione è il maxi cappello in paglia rossa di California che si abbina con la gorgera di Fausto. Ma il risultato è apparso un po’ troppo pesante. Voto 6.

L’eleganza torna con Giorgia, con completo con maxi giacca, ma shorts sotto una camicia di seta in pizzo, tutto firmato da Dior. Voto 8.5.

Audace la scelta di Simone Cristicchi con un custom Antonio Marras, ma avrebbe potuto evitare il colpo d’occhio optando per un pantalone tutto nero. Voto 5.5.

Eccola, la regina del Festival di Sanremo 2025 per quanto riguarda i look è senza dubbio Elodie, che non ne ha sbagliato uno ed è andata in crescendo, culminando con un abito a sirena con perline e guardi coordinati, giochi di trasparenze per la gonna, strascico sexy, la perfezione. Voto 10 (con lode).

Lucio Corsi ci ricorda i Kiss, ma loro erano davvero duri, mentre lui voleva solo esserlo, senza riuscirci. Voto 6.5.

Irama è un deja-vu con la divisa di Balmain, sulla cui bellezza c’è poco da dire, ma appunto è stata una scelta ripetitiva e, quindi, poco rischiosa. Voto 6.5.

A proposito di conferme, Fedez ha optato per un altro completo total black di Versace, ma con cristalli sulle spalline, scendendo fino alle braccia. Ripetitivo anche lui, forse anche troppo rigoroso. Voto 6.

Lo ha detto anche Carlo Conti che hanno optato per l’eleganza, infatti Guè, Shablo, Joshua e Tormento sono apparsi anche ben combinati per i colori con la loro svolta sartoriale. Voto 7,5.

Se parliamo di eleganza non possiamo passare oltre Joan Thiele, peccato che abbia fatto dei look a Sanremo 2025 una divisa, visto che è tornata con mantello e culotte, sempre Chanel. Voto 7.

Per l’ultima sera Massimo Ranieri ha regalato un colpo di luce: è passato al total white dopo tanto nero, che però resta sulle scarpe. Voto 6.

Crollo verticale per Gaia: si salvano solo trucco e parrucco, perché per quanto riguarda il look si può parlare di disastro tra frange e pailettes. L’appariscenza va bene, ma se il risultato è coerente. Un vero peccato considerando la bellezza dell’artista. Voto 4.

Rkomi si è limitato a qualche variazione in questo Festival di Sanremo 2025, per l’ultima serata ha optato per un altro outfit total black, ma con un soprabito che è durato poco per lasciare spazio alla camicia. Voto 6.

Più chic Sarah Toscano con Emilio Pucci, soprattutto per quelle lenti scure da diva, un tocco probabilmente legato al FantaSanremo, ma apprezzabile l’ironia e l’abbinameto al look bianco, nero e rosa pallido. Voto 6.5.