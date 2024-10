Pagelle Amici 2024: come sta andando il percorso di Angelica Gori Chiamamifaro e Ilan Muccino

Come accaduto nelle ultime edizioni, anche in quella di Amici attualmente in corso, ci sono figli d’arte. Ilan Muccino, figlio di Gabriele Muccino, è entrato nella scuola più famosa d’Italia sin dalla prima puntata. Conteso da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, ha scelto il primo come insegnante conquistando, con la propria esibizione, Gigi D’Alessio durante la prima puntata. Voce particolare, timbro molto diverso da quelli degli altri allievi, il talento vocale di Ilan Muccino è evidente. Tuttavia, il giovane artista lascia ancora qualche dubbio. L’emotività, in particolare, rischia di inquinare le sue esibizioni che, però, per il momento, sono sicuramente sufficienti.

Nella scuola, dopo aver vinto la sfida con Alena, è entrata anche Angelica Gori, figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi, in arte Chiamamifaro. Dopo aver convinto Rapino, Angelica ha stupito anche Rudy Zerbi durante il primo incontro in sala prove. Con la sua chitarra, infatti, ha intonato un brano che era solita cantare quando si rifugiava sotto un faro per dedicarsi alla musica.

Pagelle Amici 2024: nessun rischio eliminazione Angelica Gori Chiamamifaro e Ilan Muccino

Se l’avventura di Angelica Gori Chiamamifaro è appena iniziata, quella di Ilan Muccino è cominciata da qualche settimana. Come ogni settimana, tutti gli allievi rischiano di finire in sfida e, di conseguenza, di essere eliminati definitivamente dalla scuola. Ad oggi, tuttavia, nessuno dei due allievi rischia di finire in sfida. La voce di Chiamamifaro e di Ilan Muccino convince puntualmente i giudici esterni che arrivano per giudicare la sfida di canto.

Se gli allievi si dividono sul talento, i giudici esterni sembrano avere molta fiducia sui figli d’arte che, rispetto ai genitori, hanno intrapreso strade differenti. La permanenza nella scuola di Chiamamifaro e Ilan, dunque, almeno per ora, non è assolutamente in pericolo.

