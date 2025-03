Pagelle Amici 24 Serale, 2a puntata del 29 marzo 2025: Raffaella eliminata ma vince contro Alessandra Celentano

Finita anche la seconda puntata, tornano anche le nostre pagelle Amici 24 Serale 2025. Luk3 VOTO 6 è finito a rischio eliminazione ma in realtà il giovane cantante il cui nome all’anagrafe è Luca Pasquariello non riesce a spiccare e convincere anche se gli va dato il merito di essere migliorato al Serale la sua personale versione di Baila Morena di Zucchero con l’aggiunta di sue barre non ha convinto i giudici. Daniele VOTO 8 L’allievo di Alessandra Celentano non si è esibito in questa puntata, la sua coach non ha ritenuto opportuno farlo esibire e non si capisce se per pura strategia o per preservarlo a causa di un suo precedente infortunio non grave. Quel che è certo è che sul web è scoppiata una vera e propria polemica ed in molti si sono scagliati contro tale scelta. Insomma il ballerino non si è esibito ma, proprio per questo, si è fatto notare molto più di altri.

Luk3 o Raffaella, chi è stato eliminato ad Amici 24?/ Fuori la ballerina di Lettieri: il gesto di Alessia

Nelle pagelle Amici 24 Serale 2025 si passa poi a Raffaella VOTO 7 non è tra le migliori ballerine ma in questa puntata ha aperto le danze esibendosi tra le prime ballando sulle note di “Jai Ho! (You Are My Destiny)” ed ha convinto Elena D’Amario che l’ha premiata con il punto riconoscendole dei miglioramenti ma invitandola a continuare a studiare. Durante il guanto di sfida con Alessia Alessandra Celentano la stronca giudicandola volgare ma lei porta a casa il punto conquistando la giuria. Purtroppo perde la sfida con Luk3 e, tra le lacrime, deve abbandonare la Scuola. Si passa poi a Jacopo Sol VOTO 7 sicuramente non si può dire che non sappia cantare, anzi, intonatissimo e con un timbro particolare tuttavia è la personalità che non fa un po’ fatica ad emergere alcune sue esibizioni non sono al top mentre nella puntata di questa sera la sua versione di Quanto forte di pensavo di Madame ha convinto.

Luk3 eliminato al serale di Amici 24?/ Perché potrebbe salvarsi al ballottaggio con Raffaella

Pagelle Amici 24 Serale 2025, 2a puntata: Nicolò ed Antonia i migliori: uno di loro sarà il vincitore?

Le nostre pagelle Amici 24 Serale 2025 continuano con Nicolò VOTO 9 è tra i primi ad esibirsi e con la sua versione di Frozen di Madonna conquista tutti non solo i giurati del talent. Nonostante ha solo 18 anni ha già una propria identità artistica con una voce potente e calda, ha capacità espressiva e interpretativa ed è tra i più intonati. È sicuramente uno degli allievi migliori dell’edizione candidato alla vittoria finale. E la sua interpretazione di Wish I were here dei Pink Floyd è l’ennesima conferma del suo talento. Antonia VOTO 9 con Nicolò la migliore cantante dell’edizione, con la sua Killing Me Softly incanta e conquista tutti.

AMICI 24, SERALE 2025, 2A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Raffaella è fuori e scoppia a piangere: "Mi dispiace"

Ha tutto: voce, intonazione, bellissimo timbro che le permette di spaziare su più generi ma anche presenza scenica e personalità. Ed anche sui social è tra i più apprezzati non usa autotune ed è di diritto tra le candidate alla vittoria finale anche per il suo percorso nella scuola. Le pagelle Amici 24 Serale 2025 continuano con Chiamamifaro VOTO 8, Angelica Gori sconta un po’ il fatto di essere figlia d’arte, i genitori sono Cristina Parodi e Giorgio Gori, eppure in realtà anche lei è tra le cantanti più brave, forse non ha la profondità di Nicolò ed Antonia ma una voce molto dolce e riconoscibile e la capacità di interpretare in modo molto personale anche brani diversi tra loro come Iris dei GOO GOO DOLLS e La verità ti fa male lo so di Caterina Caselli. Finisce al ballotaggio per l’eliminazione ma è la prima a salvarsi.

Amici 24, pagelle Serale 2025 del 29 marzo: Emanuel Lo hot, Anna Pettinelli scatenata

Non si possono non menzionare nella nostre pagelle Amici 24 Serale 2025 anche i coach Emanuel Lo VOTO 9 durante il guanto prof ha ballato sulle note di SexyBack mostrando tutta la sua sensualità e quando è rimasto senza maglietta ha regalato il momento più hot della serata. Rudy Zerbi VOTO 7 non altrettanto si può dire della performance del coach di canto, quindi sorvoliamo sull’impietoso paragone sullo spogliarello. Tuttavia Rudy ha strappato più di un sorriso con la sua esibizione e dunque il coraggio va premiato. Anna Pettinelli e Deborah Lettieri VOTO 9. Le Petti-Letti in versione Spice Girl hanno infiammato lo studio ma quel che ha lasciato a bocca aperta sono le prese sempre più complesse e pericolose nelle quali si cimenta la speaker radiofonica che, ormai, non ha più vent’anni. Maria De Filippi l’ha invitata a fare attenzione ma lei ha risposto che si diverte e dunque continuerà.