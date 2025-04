Pagelle Amici 24 Serale 2025, 3a puntata: Antonia e Nicolò i migliori dell’edizione

Finito il talent non potevano mancare anche le nostre pagelle Amici 24 Serale 2025, partiamo con i più bravi Nicolò VOTO 9,5 è tra i migliore dell’edizione e con Antonia VOTO 10 merita di vincere il reality tuttavia mentre la seconda ha più grinta e voglia di farcela, lui invece oggi è più sottotono. Entrambi si sono esibiti sulle note di I Feel Good e Vorrei la pelle nera ma come ha detto Amadeus mentre il primo ha cantato bene la seconda ha cantato benissimo. Nicolò di è rifatto successivamente con Elton Jhon ma la seconda ha lasciato tutti senza fiato con It is love e con Creep dei Radiohead, per noi questa sera tra i migliori ha primeggiato Antonia.

Daniele VOTO 8 dopo una settimana in panchina per motivi non meglio precisati, oggi il ballerino di Alessandra Celentano si è preso la sua rivincita prima esibendosi con un’esibizione cucitagli addosso e poi sfidando Francesco VOTO 10 con il guanto di sfida su un virtuosismo sulle note di una canzone iconica: The final countdown degli Europe, tra l’altro preceduti da una dimostrazione fatta da una ballerina dell’Operà di Parigi. Francesco gioca su un altro campionato, sembra più un professionista che un allievo e lo ha dimostrato sulle note del Bolero ma Daniele ha dimostrato tutta la sua versatilità e voglia di migliorare che va sempre premiata.

Le nostre pagelle Amici 24 Serale 2025 continuano con Jacopo Sol VOTO 7,5, il giovane cantautore paga lo scotto di un’eccessiva timidezza, la stessa Maria De Filippi gli ha infatti chiesto bonariamente ironica ‘se mai un giorno lui riuscirà mai a guardare negli occhi qualcuno’. Jacopo si esibisce sulle note di Heros di David Bowie, la sua particolare versione conquista i giudici che ammettono come fosse perfetto ed a suo agio in quel ruolo. Inoltre anche il popolo del web ha commentato con entusiasmo quella che, secondo molti, è stata la sua più bella esibizione di tutto il Serale. Tuttavia nel duetto con Antonia su Creep è stato totalmente oscurato dalla cantante.

Luk3 e TrigNO VOTO 8 a pari merito, insieme al ballottaggio a rischio eliminazione ed anche nelle nostre pagelle Amici 24 Serale 2025. Il primo ad esibirsi in questa puntata è TrigNO che vince contro Daniele con la sua versione di Baciami adesso di Enrico Nigiotti. Il cantante non è al livello di altri cantanti, Nicolò ed Antonia, molto più forti e preparati tecnicamente, tuttavia è sicuramente migliorato in questo percorso e il duetto con Nicolò nella scorsa puntate sulle note di C’è bisogno d’amore di Zucchero rimarrà tra le migliore esibizioni di questa edizione del talent. Luk3, invece, si è esibito con Todo de Ti ed anche lui, pur non essendo tra i migliori tecnicamente e usando troppo autotune nelle sue esibizione è migliorato tanto nella scuola ma rimane troppo acerbo. Eliminato alla fine della puntata il web si è diviso, per alcuni meritava di proseguire mentre la maggior parte ha reputato giusta la sua eliminazione perché non meritava neanche di accedere al Serale.

Le nostre pagelle Amici 24 Serale 2025 continuano con le menzioni speciali che questa volta vanno ai PanPers VOTO 9, Andrea Pisani e Luca Peracino hanno strappato più di una risata, a differenza di altri comici che li hanno preceduti, dopo qualche battuta contro i prof sulle note di Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari una canzone ‘contro’ Alessandra Celentano e la sua rinomata severità e rigore, canzone che ha fatto scoppiare a ridere anche la stessa maestra. A fine esibizione in collegamento è comparso anche l’originale, Riccardo Zanotti. Lorella Cuccarini VOTO 9, Anna Pettinelli VOTO 8,5 la prima ha infiammato lo studio con un sensualissimo Tango Argentino ed ha fatto capire cosa vuol dire avere trent’anni di carriera e rigore alle spalle nonostante non abbia più vent’anni. La seconda si è ‘trasformata’ in Shakira cantando e ballando ormai l’unica e vera superstar del talent.