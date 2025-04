Pagelle Amici 24 Serale 2025, quarta puntata: eliminata Chiamamifaro, Senza Cri sottotono

Finita anche la quarta puntata non potevano mancare le nostre pagelle Amici 24 Serale 2025 si parte con le due cantanti a rischio eliminazione, Senza Cri VOTO 7 a differenza delle altre puntata la cantante di Lorella Cuccarini in questa puntata non ha brillato particolarmente. Ha aperto la sfida con la sua versione di Lentamente di Irama, ha fatto incetta di complimenti dai giudici ma a noi è sembrata sottotono, con un forte uso dell’autotune ed interpretazione eccessiva. Il dramma si è avuto quando Cristiano Malgioglio si è espresso contro di lei in un giudizio dicendole che ‘nell’inciso avrebbe dovuto essere più incisiva’ da lì è scoppiata a piangere ed è intervenuto Maria De Filippi per cercare di confortarla. Insomma un fare un po’ troppo da vittima.

Le nostre pagelle Amici 24 Serale 2025 continuano con Chiamamifaro VOTO 8 eliminata della puntata, la sua squadra scende in pista sul finire della serata, Angelica Gori si esibisce con Driver Licens, un brano di Olivia Rodrigo ma nulla può contro la potente voce di Nicolò che sulle note di Rolling in the Deep si aggiudica il punto. Finita al ballottaggio finale si esibisce con il suo inedito Leone. Con un timbro delicato e deciso non era allo stesso livello di potenza vocale di altri cantanti ma nel complesso avrebbe meritato di restare nella scuola ancora qualche puntata in più.

Amici 24 Serale 2025 pagelle del 12 aprile 2025: il riscatto dei ballerini Francesco, Alessia, Chiara e Daniele

La nostre pagelle Amici 24 Serale 2025 continuano con Francesco VOTO 10, il ballerino di Emanuel Lo è tra i migliori dell’edizione, nel guanto di sfida sulla versatilità fortemente voluto dal suo maestro nonostante la bravura dello sfidante Daniele ha dimostrato di essere alla stregua di un professionista, gioca su un altro campionato ed è uno dei papabili vincitori. Bravissima è anche Alessia VOTO 10, la ballerina di Alessandra Celentano è stata per alcune puntata nello show di Fiorello Viva Rai 2 e nel corso dell’edizione si è allontanata alcune volte per gareggiare in campionati di danza ed ha portato a casa la vittoria. Nella puntata si è esibita prima sulle note della colonna sonora de Il Ciclone e poi su La voz del mundo dimostrando cosa significa essere una campionessa.

Se si parla di danza classica c’è solo un nome nella scuola e nelle pagelle di Amici 24 Serale 2025: Chiara VOTO 10 in puntata ha stregato tutti sulle note di Ballaradio ma nelle scorse ha già dimostrato di essere tosta e determinata alla vittoria, è caduta e si è rialzata continuando a ballare, non risponde mai alle critiche e accetta i giudizi con umiltà. Daniele VOTO 10 pur non essendo tecnicamente perfetto merita il massimo per la sua forza di volontà. Il ballerino di Alessandra Celentano aggetta tutti i guanti di sfida senza mai lamentarsi e spesso si sfida contro Francesco senza sfigurare. È finito al ballottaggio a rischio eliminazione ed il web è esploso per fortuna è rintrato in gioco.

Pagelle Amici 24 Serale 2025: Nicolò e Antonia al TOP, Amadeus e Lorella Cuccarini spiazzano

Le nostre pagelle si concludono con Nicolò VOTO 10 magnifica la sua interpretazione di Rolling in the deep di Adele e Antonia VOTO 9,5 con la sua Cu’mme ha conquistato tutti. Menzione speciale al duetto tra Amadeus e Lorella Cuccarini VOTO 10 sulle note di Mamma Mia di Rose Villain e Gue Pequeno. Sui social è un tripudio di commenti positivi ed entusiasti. Stesso vale anche per Rudy Zerbi che ha cantato e ballato con Elena D’Amario ed alla fine tra i due è scoccato un bacio a stampo anche questo ha fatto impazzire i fan.