Quando un’occasione celebrativa unisce i più grandi della musica italiana e mondiale, diventa quasi formalità stilare le pagelle che valgono come ‘accento’ alla bellezza dello show. Su canale 5 è andata in scena la 1a puntata del Andrea Bocelli 30 – The Celebration: una serata evento dedicata proprio a trent’anni di carriera del tenore. Per l’occasione sono accorsi amici, colleghi; ma anche pezzi di cuore dell’artista come i figli Amos, Matteo e Virginia. Una festa all’insegna della musica che andremo dunque a fotografare con i momenti più iconici e con le pagelle Andrea Bocelli 30 – The Celebration, 1a puntata.

Tra le prime a salire sul palco, prima in duetto con Andrea Bocelli e poi da sola sulle note di ‘Oro nero’; Giorgia è Giorgia. Sembrerà un modo per sviare ulteriori commenti, ma in realtà la sua voce è talmente un must della musica italiana che quasi non fa più notizia la brillantezza dell’interpretazione veicolata da una voce che non conosce confini, scale. Le pagelle Andrea Bocelli 30 – The Celebration proseguono con un’altra protagonista della serata, anche lei per due volte sul palco come la collega; stiamo parlando di Elisa. Da sempre colpisce la sua delicatezza vocale che, nel momento giusto, sa toccare sia le note alte del pentagramma che quelle profonde dell’emotività degli appassionati. Rispolvera per l’occasione ‘Eppure sentire’ e con lei anche il cuore più gelido si scioglie come neve al sole.

Andrea Bocelli 30 – The Celebration: nella pagelle della 1a puntata spicca Virginia, la figlia del tenore

Nel tentativo di stilare le pagelle dello show Andrea Bocelli 30 – The Celebration dopo la 1a puntata non si può non premiare anche alcuni dei volti internazionali che hanno calcato il palco al fianco del tenore. Intensa l’interpretazione offerta da Ed Sheeran che dimostra ancora una volta quanto possa essere suggestiva l’unione tra due mondi che spesso vengono considerati lontani ma che in realtà, con le voci giuste, sono più contigui che mai. Non ci sono scale numeriche per le pagelle di questa splendida festa in onore dei 30 anni di carriera di Andrea Bocelli, il motivo per chi ne ha apprezzato le fattezze è un’ovvietà: tutti hanno rasentato la perfezione e quindi il 10 è un comune denominatore per gli artisti che hanno partecipato all’Andrea Bocelli 30 – The Celebration.

Chiudiamo le pagelle Andrea Bocelli 30 – The Celebration con la piccola di casa, Virginia, e ovviamente con il papà. La figlia del tenore ha confermato ancora una volta quanto talvolta l’arte sia parte del DNA; di padre in figlia la passione per la musica è un fuoco che divampa alimentato dall’amore, scosso dal vibrare delle corde vocali che ipnotizzano il pubblico. Virginia Bocelli è ancora nel fiore degli anni, lontana qualche anno dalla maggiore età; l’impressione è però che la maturazione artistica sia più vicina del previsto. ‘Re’ indiscusso, oltre che festeggiato, Andrea Bocelli mette in difficoltà nel tentativo di accostare aggettivi che descrivano la performance della serata. Il tenore si è presentato in apertura dal gradino più alto di una scalinata enorme; ecco, ‘il gradino più alto’ della musica è il suo habitat naturale.