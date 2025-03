Pagelle Avanti un altro! By night: Paolo Bonolis eccelle anche di sera

Si è concluso su Canale 5 l’appuntamento speciale con Avanti un altro! By night, il game show condotto da Paolo Bonolis andato quest’oggi eccezionalmente in onda anche in prima serata con una puntata dedicata alla beneficienza. Tantissimi i protagonisti che hanno popolato lo studio della trasmissione, i grandi volti classici come Luca Laurenti oltre ai numerosissimi personaggi del Minimondo e ai concorrenti, principalmente provenienti da passate edizioni di Ciao Darwin, che si sono messi in gioco.

Soffermandoci sulle pagelle Avanti un altro! By night, mattatore indiscusso di serata è stato proprio Paolo Bonolis (voto 9). Il conduttore è ormai da anni un simbolo dei game show targati Mediaset e, con la sua dialettica ed irriverente simpatia, riesce a prendere sapientemente in mano ogni situazione, scherzando, improvvisando e strappando sempre più di un sorriso al pubblico; al suo fianco Luca Laurenti (voto 9), suo braccio destro nonché talentuoso maestro al pianoforte.

Pagelle Avanti un altro! By night: l’iconico incontro tra Paolo Bonolis e Maria De Filippi

La serata di Avanti un altro! By night ha regalato momenti di grande divertimento, soprattutto riguardo i concorrenti che si sono messi in gioco, come Filip. Ex volto di Ciao Darwin, ricordato dal pubblico per la sua grande simpatia, ha ritrovato Paolo Bonolis diversi anni dopo e sono stati entrambi protagonisti di divertenti siparietti (8).

Non solo concorrenti ma anche ospiti speciali, dalla geniale comicità di Angelo Pintus (8), che in un monologo di 120 secondi ha elogiato Paolo Bonolis citando numerosissimi titoli di programmi da lui condotti negli anni, alla presenza di Maria De Filippi (9). Guest star di puntata, la conduttrice si è calata in una realtà per lei inusuale come quella di un game show con entusiasmo e ironia, prestandosi agli sketch con Paolo Bonolis. I due conduttori insieme sono stati accolti con entusiasmo soprattutto sul web e in rete; ci sarà l’occasione di rivederli l’uno al fianco dell’altra, in qualche nuova avventura sul piccolo schermo?

