Pagelle Ballando con le stelle 2024, 4a puntata del 20 ottobre: Massimiliano Ossini si sveglia

Le nostre pagelle della 4a puntata di Ballando con le stelle 2024 iniziano con Massimiliano Ossini e Veera Kinnun VOTO 7 perché con il loro QuickStep sulle note di Voglio vivere così hanno conquistato la giuria e non solo. Il conduttore è apparso perfettamente a suo agio e molto più sciolto e contento rispetto alle volte precedenti. Ivan Zazzaroni gli ha fatto i complimenti per essere entrato in gara ed anche sul web non mancano commenti in tal senso. Massimiliano ha ammesso di essersi divertito e lasciato andare ed i risultati si sono visti. Durante la clip inoltre ha commosso tutti parlando dei suoi problemi di balbuzie da adolescente. Cugini di Campagni con Rebecca Gabrielli VOTO 8 eliminati alla spicciolata dopo aver perso lo spareggio contro Sonia Bruganelli e Carlo Aloia e senza neanche chiedere a Simone Di pasquale se volesse chiedere la Wild Card, per noi meritavano molto di più.

Si passa poi a Sonia Bruganelli con Carlo Aloia VOTO 4,5 eliminati per il televoto ma salvati in extremis dalle Wild Card di Sara Di Vaira eccezionalmente utilizzata all’inizio della gara (di solito usata per salvare una coppia nelle puntate finali), l’esibizione dell’imprenditrice non convince così come i battibecchi con la giuria. Non solo non è un’ottima ballerina ma in queste puntate non sta venendo fuori neanche la personalità ne si sta facendo conoscere. A colpi di Moderno si sono ‘sfidate’ due coppia ma mentre Tommaso Marini e Sofia Berto VOTO 8 con risultati eccellenti, Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina VOTO 4 non si sono dimostrati all’altezza. Sottotono la presenza del comico a Ballando con le stelle 2024 non brilla nel ballo ne regala show o momenti comici e divertenti che, invece, ha regalato a Tale e Quale Show 2024.

Continua la quarta puntata con le pagelle di Ballando con le stelle 2024 con Alan Friedman e Giada Lini VOTO 7, simpatico sciolto e a suo agio l’esibizione di Moderno non ha convinto la giuria. Il giornalista anziché apparire carico dopo la vittoria allo spareggio si è mostrato un po’ sottotono con una coreografia al di sotto delle aspettative. Con la sua simpatica e correttezza e non l’essere mai sopra le righe ha conquistato l’affetto del pubblico. Degna di nota come sempre l’esibizione di Anna Lou Castoldi e Nikita Pedrotti VOTO 9,5 non è necessario aggiungere nulla a quanto già detto se non che in ogni puntata la figlia di Asia Argento e Morgan alza l’asticella non solo come ballerina ma anche dal punto di vista umano in cui si sta mostrando per quella che è senza filtri e mezzi termini. Federica Nargi e Luva Favilla VOTO 8 bravissima ed anche molto spontanea e sincera.

Federica Pellegrini e Angelo Madonia VOTO 8,5. La campionessa di nuoto non eccelle nel ballo ma in questa puntata di Ballando con le stelle 2024 con il suo Paso Doble pieno di energia e vitalità ha tirato fuori il carattere. Inoltre si è messa a nudo confessando anche i momenti più bui e tristi che ha attraversato da adolescente quando ha sofferto di bulimia, sugli effetti deleteri di cercare nello sport e, in generale, la perfezione e dall’importante di avere una passione. Per tutti questi motivi e per il valore aggiunto allo show non si può non premiarla. La puntata di Ballando con le stelle 2024 si conclude con le esibizioni delle due coppie candidate alla vittoria: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice VOTO 9,5 e Nina Zilli e Pasquale La Rocca VOTO 10 perché nonostante le costole rotte non si è tirata indietro ed ha ballato uno SlowFox strepitoso.