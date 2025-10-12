Pagelle Ballando con le Stelle 2025: terza puntata tra top e flop. D’Urso e Fialdini volano, Rosa Chemical delude, Colombari troppo “perfettina"

Ed eccoci con le pagelle di Ballando con le Stelle 2025, scritte a caldo dopo una terza puntata ricca e chiusa a notte fonda. La classifica finale vede primeggiare a pari punti Barbara D’Urso e Francesca Fialdini, mentre slitta ancora il nome del primo eliminato. Per quanto riguarda i nostri voti, partiamo in ordine di esibizione ripercorrendo tutta la serata. Fabio Fognini e Giada Lini se la cavano più che bene, convincendo più sul piano tecnico che dello spettacolo. Manca un po’ di show. VOTO 6. La Signora Coriandoli… fa la signora con Simone di Pasquale, in un tango d’altro tempi. E regala un po’ di divertimento con Guillermo Mariotto. VOTO 6.

Barbara D’Urso e Pasquale la Rocca infiammano lo studio con un freestyle total white, frizzante e avvolgente. Si divertono e, soprattutto, ci catturano a gran ritmo. VOTO 9. Paolo Belli non sconvolge come forse vorrebbe Guillermo Mariotto, ma in fondo è un uomo di spettacolo. E lo spettacolo tutto sommato lo sa fare. VOTO 6,5. Francesca Fialdini vola alto con un valzer delicato e avvolgente. Ci aspettavamo qualcosa in più da lei o forse ci siamo solo abituati alla sua classe. VOTO 8.

Pagelle Ballando con le Stelle 2025, i voti della terza puntata:

Marcella Bella e Chiquito precipitano in classifica, nonostante un merengue credibile, affondato dalle parole di Selvaggia Lucarelli (che ci ha fatto ridere molto). VOTO 6,5. Rosa Chemical propone una salsa piccante ma anche un po’ trash per Ballando con le Stelle. Un filo troppo trash. VOTO 4,5. Su Martina Colombari ha ragione Selvaggia Lucarelli quando dice che il suo limite è voler essere troppo perfettina. Potrebbe dare molto di più. Anche se in realtà dà già molto. VOTO. 7,5. Per Beppe Convertini le palette dei giurati di Ballando con le Stelle sono una schedina del totocalcio. Vederlo battibeccare con loro, però, è uno spasso. VOTO 5.

Il jive di Andrea Delogu ci ricorda che se si mette di impegno, la conduttrice può diventare una spina nel fianco a chi ora veleggia ai vertici della classifica. Pagelle più che buone per lei: VOTO 7,5. Nancy Brilli si conferma un’eccellente professionista. La sua salsa è spumeggiante e da alta classifica. Non sente la fatica nemmeno a tarda notte. Bravissima! VOTO 8. Magnini ritrova se stesso con Alessandra Tripoli in chiusura di puntata. Ottima prova nonostante la complessità coreografica. VOTO 7.