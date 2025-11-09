Le pagelle di Ballando con le stelle 2025: cos'è successo nella puntata del 8 novembre, tra momenti toccanti e confessioni inedite

La puntata di Ballando con le stelle 2025 del 8 novembre è stata costellata di momenti toccanti e racconti intimi e molto personali. Dalle rivelazioni di Barbara D’Urso e Paolo Belli, dalla rinascita di Nancy Brilli alla resistenza di Francesca Fialdini: ecco le pagelle della puntata, tra i momenti top e flop.

Le pagelle di Ballando con le stelle 2025: Marcella Bella scatenata, Nancy Brilli si illumina

Pariamo da Marcella Bella e Chiquito, ormai una vera certezza di Ballando con le stelle 2025. La cantante è entrata nella modalità ‘show’ e, come notato anche dalla giuria, riesce a compensare le carenze nel ballo con i siparietti dietro le quinte, spesso anche pungenti nei confronti di alcuni compagni d’avventura (tipo Barbata D’Urso). Al momento, è l’unica che smuove davvero le acque a livello di dinamiche. VOTO 7.

Carlo Aloia, chi è la moglie Jlenia Intravaia/ Dalla loro relazione è nata la figlia Michelle

Grande protagonista della puntata è stata poi Nancy Brilli: prima uno spareggio (durante il quale è stata tirata in ballo anche la questione ‘avvocato’), poi l’esibizione in solitaria e, infine, la prima performance col nuovo maestro Filippo Zara. Una performance sorprendente, durante la quale l’attrice è apparsa un’altra: sciolta, frizzante, divertita e divertente. Il cambio d’aria, seppur per un brutto imprevisto, è chiaramente servito all’attrice, che si è rilanciata nella gara, spiazzando anche la giuria. VOTO 7.5.

Ballando con le stelle, problemi tecnici e clip salta: Milly Carlucci ferma tutto/ "Danno per concorrenti"

Momenti toccanti a Ballando con le stelle: da Paolo Belli al racconto inedito di Barbara D’Urso

In versione romantica, invece, sia Paolo Belli che Fabio Fognini, che a Ballando con le stelle 2025 hanno mostrato il loro lato innamorato, dedicando la loro performance alla moglie. Belli ha commosso raccontando la lotta di sua moglie Deanna contro la malattia; Fognini, invece, è stato affiancato proprio da Flavia Pennetta in un racconto spiritoso e sincero. Due bei momenti. VOTO 7

Lunga attesa per Barbara D’Urso, arrivata come spesso accade nelle battute finali di Ballando con le stelle 2025. Per la prima volta in questa avventura, la conduttrice si è davvero aperta sulla sua vita privata, parlando del rapporto con i suoi figli, della separazione dal suo ex marito e padre dei ragazzi, dei dolori e delle difficoltà che ne sono susseguite, mostrando un lato di sé inedito e fragile. Un momento che il pubblico ha apprezzato e noi come loro. VOTO 8.

Nancy Brilli senza Carlo Aloia spiazza giuria di Ballando: "Più libera e meno antipatica"/ Lei: "Ecco perché"

Un furioso Filippo Magnini ha sfogato un po’ di frustrazione contro la giuria di Ballando con le stelle 2025, accusandola di “non fargli passare nulla” a differenza di ciò che fanno con gli altri. Ha quindi tirato nuovamente in ballo sua moglie Giorgia Palmas parlando di commenti spiacevoli sul suo conto ma senza specificare. Tutto troppo vago e forse, semplicemente, troppo. VOTO 5.

Concludiamo con una coraggiosa e tenace Francesca Fialdini che, nonostante l’infortunio e la terapia dovuta di ben 40 giorni, è scesa comunque in pista, decisa a non ritirarsi. Sicuramente da apprezzare, anche se vederla prima in classifica, nonostante l’esibizione su un piede solo, è forse un po’ troppo. VOTO 6.5