Pagelle Ballando con le Stelle 2025: Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto bocciati. Tra i concorrenti spicca la Fialdini. E Barbara D'Urso...

Seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025 e non mancano di già i colpi di scena, gli accesi litigi, le battute scoppiettanti. Grande protagonista della serata è l’ospite di turno, Belen Rodriguez, che incanta con la sua bellezza. Per lei il voto è ovviamente 10. Per quanto riguarda la giuria, il pubblico da casa ha bocciato all’unanimità Selvaggia Lucarelli, come sempre eccessivamente sprezzante nei confronti dei concorrenti e spesso provocatrice. A far infuriare ancor di più il pubblico è stata però una battuta davvero poco felice a Nancy Brilli, che in settimana ha perso il suo amato cagnolino. “Il bonus animale morto non esiste” ha dichiarato la giurata, lasciando sconvolti i telespettatori. Per lei il voto non può che essere 3.

Classifica e vincitore 2a puntata Ballando con le Stelle 2025/ Pronostici: Barbara D'Urso e Belli in salita…

Anche Guillermo Mariotto, parlando ancora dell’attrice reduce da una settimana complessa, si è lasciato andare ad una battuta poco felice: una mancanza di tatto che stupisce, considerando che Guillermo stesso ha un cagnolino al quale è particolarmente legato. 4. Alberto Matano, invece, merita un 7: sempre molto sensibile e discreto, ha utilizzato le giuste parole in ogni contesto e con ogni concorrente.

BALLANDO CON LE STELLE 2025 2A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Andrea Delogu, dolcezza e classe

Pagelle Ballando con le Stelle 2025: i voti dei concorrenti

Passiamo ai concorrenti. In testa alle pagelle Ballando con le Stelle 2025 non può che esserci Francesca Fialdini, che ha ottenuto dalla giuria 46 punti. Il suo charleston, in coppia con Giovanni Pernice, è piaciuto a tutti e lei, sempre con il sorriso, sta affrontando questa avventura nella maniera corretta (tanto da vincere anche la seconda puntata!). Voto 9. Un po’ più con il freno a mano tirato, invece, Barbara D’Urso, che non ha forse ancora trovato la sua dimensione adatta. Voto 7, perché il talento c’è ma forse manca un pizzico di carattere.

Selvaggia Lucarelli gela Nancy Brilli a Ballando: "Niente bonus per il tuo lutto"/ Fischi e urla in studio

Paolo Belli, “padrone di casa”, continua a divertirsi e sembra essere molto a suo agio: per lui un 8 pieno. Molto brava anche Andrea Delogu, che ha cambiato completamente genere dopo la prima puntata, risultando molto dolce e assennata: per lei il voto è un bell’8.5. Se la Signora Coriandoli continua a far sorridere e intrattiene il pubblico (7), meno sono piaciuti altri concorrenti. Martina Colombari (6) è sembrata poco sciolta, così come Fabio Fognini (6). Filippo Magnini (6.5), invece, è risultato migliorato.

Vincitore e classifica della seconda puntata di Ballando con le stelle 2025

Alla fine delle votazioni della giuria, la classifica della seconda puntata di Ballando con le stelle 2025 è stata la seguente:

1- Francesca Fialdini

2 – Andrea Delogu

3 – Rosa Chemical

4 – Barbara D’Urso

4 – Paolo Belli

6 – Martina Colombari

7 – Fabio Fognini

8 – Marcella Bella

8 – Filippo Magnini

10 – Signora Coriandoli

11 – Nancy Brilli

12 – Beppe Convertini

Il tesoretto è andato in parte a Fognini, in parte a Marcella Bella. A vincere la puntata sono stati, ancora una volta, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Seconda e terza classificata, con la votazione del pubblico, sono state Barbara D’Urso e Andrea Delogu.