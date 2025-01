Pagelle C’è posta per te 2025, 2a puntata: Stefano De Martino frizzante!

Stefano De Martino il grande protagonista del sabato sera tra il suo programma Affari tuoi su Rai 1 e la partecipazione da ospite di Maria De Filippi, ma anche nelle nostre pagelle C’è posta per te. Ma il conduttore lo è stato anche per l’energia che ha portato nello studio, che ha praticamente stravolto per preparare la sorpresa ad Anna e Concetta, mamma e nonna dei due ragazzi che hanno chiesto al programma di regalare un momento di gioia alle due donne della loro vita dopo i vari momenti difficili che hanno vissuto, a partire dalla morte del loro papà.

Una storia commovente, che si è conclusa tra i sorrisi grazie alla simpatia di Stefano De Martino, anche per quanto riguarda l’allargamento del suo target, che ora include anche donne più adulte, e su cui ovviamente ha scherzato con Maria De Filippi. Voto 10 per lui, ma anche alla simpatia delle due donne che non hanno risparmiato complimenti né a lui né ai due ragazzi.

Pagelle C’è posta per te 2025, 2a puntata: “l’ira Mariana”, vecchi amori e “abbandoni”…

Neppure Maria De Filippi si capacita del motivo per il quale Claudio ha perso i contatti con la sua famiglia dopo una lite tra la madre e la moglie, finendo per non sentirsi con lei per 7 anni. L’uomo si merita un 4 per come ha gestito la vicenda, mentre stavolta ci sbilanciamo con un 8 alla conduttrice nelle pagelle C’è posta per te 2025 per la verve con cui lo ha strigliato, non a caso le sue reazioni sono diventate virali sui social.

Tornano le storie con protagonisti gli anziani alla ricerca di vecchi amori, come nel caso di Gaetano, un signore di Salerno che si fa aiutare da Maria De Filippi per ritrovare quella Giovanna, un amore a cui ha rinunciato dopo aver conosciuto un’altra donna, con cui ha costruito la sua famiglia. La conduttrice gliene trova diverse, alla fine individua quella giusta, ma i telespettatori continuano ad attendere la “storia di corna” con cui accendere e infiammare la serata. Voto 6.

Ha diviso il pubblico la storia di Annamaria, che si è allontanata dalle figlie per tre anni per accudire i genitori malati. Le due sorelle si sono sentite di fatto abbandonate dalla madre, che nel frattempo si è separata dal padre. In questo caso ha stupito il fatto che Maria De Filippi non abbia insistito per far avvicinare le parti, di fronte alle lacrime delle due giovani donne che non se la sono sentita di aprire la busta. Voto 5 per aver mancato l’occasione di riallacciare un rapporto recuperabile.

Pagelle C’è posta per te 2025, 2a puntata: il regalo di Matteo Berrettini

Le belle emozioni tornano con il regalo fatto da un figlio a un papà bloccato dal dolore per la morte della moglie. Il giovane Andrea, pronto a condividere il dolore per la perdita della madre e a prendersi cura del padre Massimo, lo ha voluto sorprendere puntando sulla sua passione per il tennis, con Matteo Berrettini come sorpresa.

Il tennista italiano non ha la disinvoltura dell’altro ospite, infatti appare in diversi frangenti molto impacciato, d’altra parte, affidandosi proprio ad alcune metafore legate alo sport che ama, riesce a trasmettere il messaggio a Massimo, invitandolo ad andare avanti, un passo alla volta. Voto 6.5!